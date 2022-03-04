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社會 社會焦點 保障人權

恐怖身影曝！埔里茭白筍田驚見巨鱷　1大1小....縣府漏夜獵捕

記者唐詠絮／南投報導

上午有民眾在南投在臉書社團「埔里人」PO文表示「我媽說茭白筍田有鱷魚」，還附上一張疑似鱷魚的照片，對此南投縣政府農業處證實有此事，目前由「爬蟲動物救援協助送醫治療」粉絲專頁相關人員協助捕捉安置，經連繫有2隻體型為100至150公分左右凱門鱷。

▲▼南投埔里筊白筍田裡有鱷魚。（圖／民眾提供）

▲南投埔里茭白筍田裡有鱷魚。（圖／民眾提供，下同）

目前棘手的是，當地民眾因為擔心太多人下田捕抓鱷魚會踩壞茭白筍，要求等過2天茭白筍收割後，才能下田前往捕抓，而相關人員為避免意外發生，今天晚間將再次前往茭白筍田勘查。據了解，地主堅持只有一隻，網傳有誤，而且很小隻，跟寵物大蜥蜴差不多。

▲▼南投埔里筊白筍田裡有鱷魚。（圖／民眾提供）

據了解，「爬蟲動物救援協助送醫治療」相關人員表示，下午14時59分已經掌握地點及資料，這２隻一大一小體型為100至150公分左右，透過照片初步判斷是凱門眼鏡鱷魚，也請南部台南地區與嘉義地區有鱷魚捕捉經驗人員北上協助，避免鱷魚受到驚嚇逃跑，請民眾切勿前往，拜託大家不要棄養與放養。

▲▼埔里腳筊白筍田出現2隻鱷魚 。（圖／翻攝自臉書《埔里人》）

▲爬蟲動物救援協助送醫治療急救站有鱷魚安置。（圖／急救站小組提供）

而民眾po文後，馬上有民眾在照片下方留言，有人猜測是不是被棄養，也有人建議抓起來吃，還有人猜「是鱷魚無誤，吹氣的，重量水平不合」，引發網路熱議。

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