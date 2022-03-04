台北市長24年選不贏？　林佳龍：民進黨該檢討「不要歸咎藍大綠小」

▲林佳龍接受廣播專訪。（圖／POP撞新聞提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨備戰2022台北市長選舉，包括衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍均被視為潛在人選。林佳龍4日上午受訪說，民進黨該反省，為什麼24年來沒有提出適合的市長人選？或者提出的人選無法贏得市民支持？不要歸咎於藍大綠小，也不要只從政黨輸贏的角度看待台北市長提名。

林佳龍今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時，被主持人黃暐瀚問及，如何看待參選台北市長一事？林佳龍說，應該從市民的角度思考「台北市這個城市需要什麼樣的市長」，才能夠提出適合的人選，他是民進黨員、也是台北市長大的，「民進黨要自己反省，為什麼24年來，我們沒有提出適合的市長人選？或者我們提出的市長人選沒有辦法贏得台北市民的支持？」

林佳龍直言，不能把原因推給台北市藍大綠小，民進黨應該提出一個台北市民心中的好市長，避免很多人覺得說，以前支持誰但是現在好像被騙了，「不要只從政黨輸贏看待台北市長提名」。

此外，林佳龍昨天下午出席紀錄片「時代革命」包場活動時受訪說，希望民眾從城市發展角度、市民需求找到一個好市長，「我本身也會參與這一個過程」，他擁有城市治理經驗，在討論人選過程中，很多人會提到自己，「當然有其他人選很適合，我們都應該為城市推舉、尋找適合的一個市長，我是會參與這個尋找的過程」。