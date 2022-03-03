林佳龍看時代革命紀錄片　「支持被壓迫人民擁有民主自由」

▲林佳龍與正國會議員參選人進戲院支持「時代革命」紀錄片。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

香港反送中紀錄片、台灣金馬獎最佳紀錄片「時代革命」，自2月25日上映以來，一週內全台票房突破1000萬台幣。民進黨派系正國會3日下午舉行「時代革命」包場活動，交通部前部長林佳龍會前致詞說，看到現在烏克蘭人為了悍衛民主自由全民總動員，感動了所有世人，應該珍惜台灣過去民主化的歷史，進入戲院力挺香港人。

正國會今天舉行「時代革命」包場活動，除了林佳龍與會，新北市議員李坤城、宜蘭縣議員參選人黃惠慈、台北市議員參選人詹晉鑒、新北市議員參選人張銘祐、南投縣議員參選人曾琮愷、高雄市議員參選人蔡佳庭、張峻榕等「台灣正青」成員均與會。

林佳龍表示，台灣很幸運，可以在院線上看到「時代革命」，現在烏克蘭人民為了捍衛民主、自由、人權全民總動員，感動了所有世人，而香港過去反送中運動，用行動、血淚寫歷史，誠如紀錄片中的一句話：不是時代選中我們，是我們選擇改變時代，這樣奮鬥的歷史深深感動了世人。

林佳龍說，台灣從過去威權統治一路走來，經歷過香港人奮鬥的歷史，只是台灣人比較幸運，有開出民主的花，因此今天可以享受自由、人權等普世價值。

林佳龍表示，現在台灣北、中、南都有人發起包場活動，號召民眾進入買票戲院挺香港，「也許（香港）民主的花朵沒辦法現在盛開，但是它已經種下種子」，就像台灣的民主化過程也經歷30多年的歷史，身為學運世代，看到片中很多畫面真的深深感動，因此，更應該珍惜台灣過去走過的歷史，支持世界上一切被壓迫的人民，可以擁有民主、自由、人權。