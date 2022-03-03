快訊／角逐2022台北市長提名？　林佳龍：會參與找到好市長的過程

▲林佳龍參與正國會「時代革命」電影包場活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022台北市長選舉腳步近逼，相對國民黨、台灣民眾黨候選人人選底定，民進黨內包括交通部前部長林佳龍、衛福部長陳時中都被點名為潛在人選。林佳龍3日下午出席正國會「時代革命」電影包場活動前受訪表態，他將參與「幫台北市找到一位好市長」的過程，會參與這個尋找的過程。

林佳龍今天下午受訪說，「我們一起來幫台北市找到一位好市長」，台北市是台灣首都，但跟國際其他城市比起來，這些年比較停滯，希望民眾從城市發展角度、市民需求找到一個好市長，「我本身也會參與這一個過程，希望大家能夠聚焦在城市的發展，還有台北人的一個需要」。

至於此語是否代表爭取民進黨提名？林佳龍說，他擁有城市治理經驗，在討論人選過程中，很多人會提到自己，「當然有其他人選很適合，我們都應該為城市推舉、尋找適合的一個市長，我是會參與這個尋找的過程」。

媒體追問，林佳龍覺得自己具備哪些條件參選北市長？林佳龍直言，台北市是台灣的首都，跟國際的交流、能夠代表台灣是非常重要，另外針對市民需要方面，台北市面臨少子化、高齡化、人口外移的狀況，年輕人在此面對居住正義、就業機會的問題，需要推動好的交通、水環境等基礎建設，此外，最重要的是城市的教育文化。

林佳龍說，台北市是台灣首都圈的核心城市，台北市長需要有宏觀視野，能夠跨越縣市協調，過去這些年台北市因本位主義「比較可惜」，因此，未來的台北市長必須是區域治理的領頭羊。

林佳龍補充，他出身於萬華，在台北市成長、工作，回到萬華是他過去的日常，也覺得在疫情中受到比較大的傷害，必須進行重建工程，走出一個更好的未來，且萬華絕對是一個都市再生、打造為大城市很重要的出發點，例如他在台中市長任內透過整治綠川、鐵路立體化改變中區沒落的狀況，讓人群重新回到舊都心。