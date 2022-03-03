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黃偉哲獲提名拚連任　林佳龍：民進黨用徵召就該承擔集體責任

▲▼林佳龍參與正國會「時代革命」電影包場活動。（圖／記者呂晏慈攝）

▲林佳龍參與正國會「時代革命」電影包場活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

備戰2022地方選戰，民進黨2日通過台南市長黃偉哲提名案，但因近期同為學運世代的派系「正國會」領袖林佳龍和民進黨前秘書長羅文嘉接連披露並質疑過去是被黃監控的對象，引發黨內議論紛紛。林佳龍3日下午出席正國會「時代革命」電影包場活動前受訪說，既然黨是用徵召就該承擔集體責任，強調不該由個人、黨派輸贏的角度看待此事，而是該從做好轉型正義的角度面對。

黃偉哲去年遭爆料促轉會公布檔案中「A143」台大農推系線民就是他本人，對此，黃偉哲否認並報警，今年初也再度以千字長文反擊，斥責是惡意不實攻擊。羅文嘉近日受訪再爆，自己曾是黃偉哲的主要監控對象，要求公開檔案，林佳龍日前在黨內選舉對策委員會也要求黃針對線民案自清，不過，桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、民進黨立委吳秉叡昨力挺黃，最終中執會通過該提名案。

對此，林佳龍今天下午受訪說，轉型正義是台灣民主深化很重要的課題，不要陷入「哪一個人」的問題，這個可以說是台灣時代性的課題，從這個角度來看，既然民進黨是用徵召，就要承擔集體的責任，所以還是要更努力在程序和實質內容上做好，這樣參選人才能獲得更多人支持。

林佳龍強調，不要從個人、黨派輸贏的角度看待此事，而是應該從台灣民主發展要做好轉型正義，就像現在的香港和烏克蘭，現在台灣經歷的歷史可能也是未來他們民主化後轉型正義的課題，台灣已經走過戒嚴和專制的時代，應該用這樣的態度面對轉型正義，「唯有真誠的面對過去，才可以攜手走向未來」。

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