吳斯懷嗆民進黨「怕什麼」　喊話：若洩密、叛國就一槍斃命！

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團日前完成新會期各常設委員會名單，國民黨立委吳斯懷如願進入外交及國防委員會，但也引來綠營批評，對此，吳斯懷3日表示，自己在這兩三年已經多次表達對中華民國的忠誠度不容質疑，「如果我有任何洩密、叛國的行為，一槍斃命，法律重辦我。」

立法院7日將舉行召委選舉，國民黨立法院黨團2日完成新會期各常設委員會名單，其中國民黨立委陳以信轉戰司法及法制委員會，也讓黨內的軍系立委吳斯懷如願進入外交及國防委員會。

對於吳斯懷進入國防委員會，民進黨立委鄭運鵬指出，過去看到吳斯懷在國防、兩岸上的言論，甚至他索取的資料，都引起外界高度的疑慮，國民黨團要進行這樣的安排，並不是說違法了再法辦就好，不是一句話就可以交代得過去，「因為違法當然要法辦，還需要國民黨團移送嗎」。

對此，吳斯懷批評，民進黨是怕自己，不曉得他們怕什麼，是不是國防、外交、退輔會跟國安局有什麼見不得人的事，「害怕我的專業！」

吳斯懷指出，老共來自己絕對幹到底，但為什麼要讓他來，不能好好談嗎？同文同種，對話一定比對抗好，「民進黨不需要怕我，只要尊重我的專業，聽從我的建議，該改的趕快改，我唯一目的就是捍衛中華民國，人民不要被戰火洗禮。」

吳斯懷也批評，行政院長蘇貞昌不該老是在立法院罵人，自己佩服他拿掃帚拚的勇氣，但要用具體作法，不要有事情就看國防部長，讓邱國正包山包海，「國軍已經夠辛苦了，每天天上飛來飛去、海上巡弋、地面加強戰備，正副主管不能回家，很辛苦的！」

吳斯懷批評，民進黨不要質疑他的忠誠度，一樣去過大陸的藍綠白政治人物有多少，難道他們都不忠誠嗎，「我在四行倉庫拿著國旗的照片網路上到處看得到，有幾位政治人物敢在中國大陸有政治指標的地方拿國旗拍照？」