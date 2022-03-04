俄羅斯人開始逃國外！怕戒嚴被徵兵　「作夢也想不到會這樣」

▲俄羅斯謝列梅捷沃國際機場。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯軍隊3日仍在持續推薦前進烏克蘭首都基輔，不過部分身在俄羅斯境內的人正試圖逃到國外，包括土耳其、中東地區等，因為有消息傳出俄國將實施戒嚴或阻止適齡男性離境，儘管克里姆林宮已經駁斥戒嚴令相關猜測。當地民眾表示，「一年前我回來（莫斯科）的時候，作夢也想不到會有這樣的地獄」。

路透報導，這些想逃出國的俄羅斯人正試著前往航班尚未被禁飛的目的地，且在匆忙逃離的過程中，忍受物價飛漲。29歲俄羅斯男子透露，他一年前從西歐搬回莫斯科，但現在已經買好去土耳其伊斯坦堡的機票，「我擔心明天就會開始動員……一年前我回來的時候，作夢也想不到會有這樣的地獄」。

另名38歲男子表示，他已經買好一張飛往中東地區的昂貴機票，「我不想參加這場戰爭，我們聽到很多謠言，我才不相信克里姆林宮口中那些否認的說法」。

西方國家對俄羅斯實施的制裁已經導致當地物價上漲，開始影響一般俄羅斯民眾的生活，而走上街頭抗議的群眾則是被迅速逮捕。據俄羅斯獨立抗議監測機構OVD-Info統計，自俄羅斯2月24日展開入侵行動以來，已有7669人在示威活動中被逮捕。

另名29歲女子則是飛往以色列，「我為我自己沒有留在俄羅斯感到羞愧，我沒有奮戰到底、沒有上街抗議，但如果你走上街頭反戰，他們就會逮捕你」。

►白目俄兵「在戰場拍抖音」 1週後超慘下場曝！蠢到被抓淪戰俘

►「歐洲最大核電廠」遭俄轟炸 烏外長：若爆炸恐為車諾比核災10倍

►普丁重大打擊！俄高級將領傳遭烏克蘭狙擊手擊斃 攻烏計劃再遇阻

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》