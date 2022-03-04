普丁重大打擊！俄高級將領傳遭烏克蘭狙擊手擊斃　攻烏計劃再遇阻

▲有傳俄羅斯少將蘇霍維斯基已在烏克蘭境內戰亡。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯少將蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）在當地2日的攻烏過程中，於烏克蘭境內戰亡，讓普丁的攻烏計劃遭受重大打擊。儘管俄軍目前還未正式公開蘇霍維斯基的死訊，但軍方消息人士證實，蘇霍維斯基已在戰爭中遭狙擊手擊斃，而他的葬禮將在5日於俄羅斯舉行。

綜合外媒報導，47歲的蘇霍維斯基是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）麾下的高級傘兵，他因具有特種部隊專長，一直被視為是俄軍的重要人物，在軍中也備受尊敬，以在「敵對地區」領導訓練任務而聞名。

蘇霍維斯基過去曾在俄軍第七空降師擔任指揮官，並在去年10月升至中央軍區第41軍團當副指揮官。報導稱，蘇霍維斯基據信是在試圖空降至基輔附近的戈斯托梅利（Hostomel）小鎮時，慘被狙擊手瞄準擊中而死。

儘管目前俄軍還未正式公開蘇霍維斯基的死訊，但不少俄媒都報導了此事，而全俄空降部隊聯盟的傘兵齊比列夫（Sergei Chipilev）也發文稱，「我們懷著最深切的悲痛宣布，我們的朋友，蘇霍維斯基少將已在烏克蘭的特別行動中去世。」

俄羅斯日前公佈，軍方在烏克蘭的「特別軍事行動」中損失了498名士兵，而蘇霍維斯基是已知級別最高的傷亡人員。外媒認為，蘇霍維斯基的死將為普丁帶來重大打擊，因為這代表了他的戰爭計劃難以按計劃進行。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》