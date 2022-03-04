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澤倫斯基準備迎接16000海外志願軍　專家：傭兵歸國或有觸法問題　

▲泰國青年欲報名加入烏克蘭志願軍,志願軍在基輔等候加入武裝部隊。（圖／路透）

▲志願者在基輔等候加入武裝部隊。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於當地時間3日表示，烏克蘭正準備迎接第一批「外國志願兵」，「首批16000名人正前往烏克蘭。」據了解，部分國家對公民前往加入志願軍的態度皆持保留態度，英國前司法大臣警告，前往衝突地區的志願者回國後或將面臨法律問題，也有日本律師強調，私自赴烏作戰或觸犯該國刑法。

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／翻攝紅星新聞）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，烏克蘭總統澤倫斯基在當地時間3月1日簽署命令，向赴烏克蘭的外國雇傭兵實行免簽證制度。外界分析，已經有不少外國志願者計劃加入「國際軍團」，包括300名英國志願者，50名原日本自衛隊隊員，115名尼日利亞（奈及利亞）年輕人等。另一方面，很多志願者並沒有軍事經驗，各國政府表示希望志願者謹慎作出決定。

為因應烏俄衝突，不少在海外的烏克蘭人紛紛回國投入戰鬥。據波蘭邊防衛隊稱，截至2月27日，已有2萬多名烏克蘭人從波蘭返烏。法國軍方消息人士表示，當地時間3月1日，一輛由法國前往波蘭的跨境巴士上，有14名烏克蘭籍的法國外籍軍團士兵被攔下逮捕。

這14名烏克蘭籍士兵中，9人正處於休假狀態但無權出境，另5人則是未經允准擅自離開部隊，14人現皆移交軍團司令部調查。該軍團司令表示，軍團中約有710名烏克蘭籍士兵，目前粗估有25名烏籍士兵擅自離隊回國。

此外，一位在烏「外國戰士軍團」的指揮官馬穆卡·馬穆拉什維利（喬治亞共和國退伍軍人）稱，已有100多名英國志願者準備前往衝突地區，其中一些人已經抵達烏克蘭，「大多數來自英國的志願者都是退伍軍人，預計在烏克蘭的英國志願人數最終將超過300人。」

▲泰國青年欲報名加入烏克蘭志願軍,志願軍在基輔等候加入武裝部隊。（圖／路透）

▲泰國青年欲報名加入烏克蘭志願軍。（圖／路透）

泰國、匈牙利、日本和奈及利亞等國家的公民也陸續釋出自願申請加入志願軍前往烏克蘭的消息。據悉，3月1日當天約有115名奈及利亞青年前往烏克蘭駐該國大使館，在申請登記冊上填入姓名，準備前往烏克蘭；還有消息指，烏克蘭駐日本大使館也招募了70名志願兵，約有50人是原日本自衛隊隊員。

儘管有許多志願者欲加入烏克蘭號召的國際軍團中，但各國政府也呼籲各國公民需謹慎決定。英國前司法大臣警告，英國人加入「國際軍團」是違法的，「直接或協助參與衝突的人，都可能在返回英國後被起訴。」

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