不斷更新／白俄今傳將越境攻擊烏克蘭　烏俄建立人道主義走廊

▲俄羅斯與白俄此前曾舉行聯合軍演，而烏軍相信，白俄軍隊已接獲越過烏克蘭邊境的命令。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄戰爭進入第9日，而聯合國3日預計，烏克蘭最終可能有超過1000萬人逃離家園、400萬人跨境出逃。儘管如此，兩國在第2輪談判中依舊未達成共識，不過俄羅斯已同意烏克蘭的提議，支持為平民開闢人道走廊。另外，烏克蘭軍方表示，白俄羅斯軍隊據信已接獲命令，將在當地4日越過烏克蘭邊境。

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俄羅斯總統普丁在當地3日與安全委員會召開會議，表明這次的特殊軍事行動是嚴格按照計畫進行，並下令為陣亡或受傷士兵的家屬提供742萬盧布（約新台幣189萬元）及300萬盧布（約新台幣79萬元）的撫卹金。

【0531更新】

美國宣布對俄羅斯進行新一輪制裁，19名俄羅斯寡頭統治集團成員與其47名家屬與夥伴未來將受簽證限制，而克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）與俄國超級富豪尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）等人還將被凍結資產。

【0209更新】

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室表示，馬克宏已於當地3日，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行第3度通話，且通話時長達90分鐘。馬克宏一位不具名幕僚也透露，馬克宏與普丁通話後，接著打給了烏克蘭總統澤倫斯基。

【0154更新】

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）宣布，烏國與莫斯科當局的第2輪談判已結束，儘管烏克蘭尚未贏得所需結果，但俄國已同意支持為平民開闢人道走廊的想法，並可能在走廊周邊實施停火。

【0130更新】

烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）已被俄羅斯軍隊包圍，當地市議會表示，俄軍不斷故意轟炸重要的民用基礎建設，導致當地斷水、斷電、暖氣停供，也讓馬立波無法獲得補給或疏散民眾。

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