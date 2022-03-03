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女同志登記結婚3天即入獄　另一半連生2子！准離罕見判決主文曝光

▲桃園市李姓女子於2019年間同婚合法當天與藍姓女辦登記結婚，但童年5月卻因案入監服刑，女伴在後來2年間連生2子，李女為此訴請離婚法院判准。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市李姓女子於2019年間同婚合法當天與藍姓女辦登記結婚，同年5月卻因案入監服刑，女伴在後來2年間連生2子，李女為此訴請離婚法院判准。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓女子與藍姓女伴於2019年5月間台灣同婚合法當天登記結婚，但新婚僅3天李女因案入監服刑，未料藍姓女伴卻在後來2年間另結新歡還連生2子，李女心碎之餘以無法經營親密生活向桃園地院訴請離婚；地院法官考量2人相愛基礎已不復存在，礙於民法條文婚姻侷限於「男女」，主文罕見寫下「依司法院釋字第748號解釋施行法第2條之關係應予終止」，同意判准李藍2女離婚，本案還可上訴。

據李女主張，她與藍姓女伴於2019年5月24日（台灣同婚合法當天）登記結婚，但新婚才三天就因案入監服刑，而且與藍女分居2年餘，且藍女後來另結新歡，並分別於2020年8月、2021年6月間分別產下1男1女，李女以刑期仍有十餘年，無法履行夫妻義務，且雙方互無聯繫等理由向桃園地方法院訴請離婚。

桃園地院法官查出，兩造於2019年5月24日依司法院釋字第七四八號解釋施行法第2條成立具有親密性及排他性之永久結合關係，為同性結婚登記。惟李女與藍女分居已2年餘，李女之刑期仍有十餘年之久，無法履行夫妻義務。兩造分居迄今，已長達2年餘未共同生活。

法官審酌，藍女經通知未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。法院根據2人戶籍、在監紀錄確認李女仍在監執行中，且其刑期仍須至2031年7月25日才能出獄；藍女對於李女主張均未提出爭執，顯見主觀上已無意與李女繼續維持、經營共同生活等關係，2人間誠摯相愛基礎早已動搖不復存在。

法官認為，客觀上依兩造目前狀況，任何人於此境況均喪失維持司法院釋字第748號解釋施行法第2條關係意欲之程度，李女請求終止與藍女間依前揭施行法第2條之關係。法院依原告依前揭施行法第17條第2項規定請求終止兩造間依司法院釋字第748號解釋施行法第2條之關係，即屬有據，應予終止，亦即准許離婚。本案還可上訴。

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