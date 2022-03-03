聯結車過彎大量廢紙噴出！　台66線桃園幼獅段匝道封閉2小時

▲一輛滿載廢紙聯結車3日上午11時許由國一平鎮系統轉台66線幼獅匝道處時，疑因廢紙未確實紮牢散落一地，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛滿載廢紙的聯結車，3日上午11時許由國一北上66公里處轉台66線往新屋方向匝道時，突然廢紙散落一地將匝道完全堵住，國一大隊據報後趕往處理，找來工務段事故處理小組前往清除散落物，直至下午1時許才恢復通行，幸好這場事故未釀成人員傷亡，警方則對肇事的廖姓駕駛開出3000元至1萬8千元以下罰單。

據國道一隊警方指出，大隊勤務指揮中心於今天上午11時52分接獲報案，國道1號北上66公里平鎮系統北往觀音方向匝道，由45歲的廖姓男子駕駛聯結車載運廢紙，疑因廢紙未確實捆牢，導致大半廢紙散落匝道上，員警據報趕往查看。

▲滿載廢紙聯結車3日上午在台66線幼獅匝道處散落滿地廢紙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方到場後立即通報交控中心，派遣緩撞車與工務段事故處理小組前往清除散落物，廖姓男子聲稱，滿載廢紙要到新屋，經過匝道時疑貨物未綑紮牢固，導致過彎時散落在匝道上；員警依道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定：「汽車裝載時，有下列情形之一者，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行：二、所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭。將依規定對廖男開出罰單，這起事故直到下午1時22分完成清除，恢復正常通車，但已影響後方車流長達2小時之久。

▲滿載廢紙聯結車3日上午在台66線幼獅匝道處散落滿地廢紙，國道警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊警方呼籲，因貨物散落物品會造成車輛為閃避發生嚴重事故，國道警察局將加強取締下列項目一、裝載貨物超過規定。（含長度、寬度、高度及重量）二、裝載貨物不穩妥及機件脫落：(一)所載貨物滲漏、飛散。(二)載運人客、貨物不穩妥。(三)裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮。(四)車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落。三、輪胎胎紋深度不符合規定。籲請駕駛人裝載貨物行駛高速公路務必依照相關規定，以避免因貨物掉落傷及無辜。

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