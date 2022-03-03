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桃園本土+2同為居隔陰轉陽　公布足跡：味亦美早餐

▲桃園市政府衛生局長王文彥說明桃市今天新增2例本土個案，皆為居家隔離期間陰轉陽確診個案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥說明桃市今天新增2例本土個案，皆為居家隔離期間陰轉陽確診個案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央流行疫情指揮中心公布桃市新增2例本土個案，桃園市政府衛生局長王文彥指出，2例本土確診個案為米迪幼兒園群聚感染衍生，皆為居家隔離期間陰轉陽。市府衛生局已掌握社區相關疫調並安排採檢。因應米迪幼兒園群聚事件，市府持續擴大採檢，明（4）日上午將針對觀音國小與附設幼兒園預防性居隔5天的全校師生，安排第2次採檢，以確保師生安全。

王文彥表示，根據中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增2例本土個案（案20751、20752），另有11例境外移入個案，其中6例為落地採檢陽性，5例為檢疫期間採檢陽性，年齡介於10歲以下至40多歲。其中（案20751）為（案20556）及（案20580）的母親，陪病期間出現發燒症狀採檢為陽性，家中另有其丈夫（案20555）確診；案20752為米迪幼兒園學童，家中另有妹妹（案20619）及母親（案20622）先後確診。

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▲桃園市政府今天公布確診者公共場所足跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府今天公布確診者公共場所足跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王文彥強調，市府衛生局已掌握社區相關疫調並安排採檢，因應米迪幼兒園群聚事件，市府將持續擴大採檢，明（4）日上午將針對觀音國小與附設幼兒園預防性居隔5天全校師生安排第2次採檢。本次群聚事件截至今天為止，已有富林國小、觀音國小、新街國小、米迪幼兒園等4校共17名學童確診，因此呼籲民眾須加強完整接種3劑疫苗，以提高群體免疫力，若家中孩子有發燒或上呼吸道症狀，務必就醫篩檢。醫療院所若遇上呼道症狀求診病例，應加強PCR檢驗，透過早期監測、預警方式，降低群聚感染風險。

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜說明確診個案公共場所足跡，並籲請足跡重疊者次日起14天進行自我健康監測。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜說明確診個案公共場所足跡，並籲請足跡重疊者次日起14天進行自我健康監測。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

新聞處長詹賀舜說，今天公布桃園個（案20751）之公共場所足跡，包含2月25日上午8時40分曾至大園區竹圍街「味亦美早餐店」。市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天進行自我健康監測，如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

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