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闖關失敗！進口雕花水泥柱藏5公斤大麻膏　3毒販拘捕到案

▲桃園地檢署指揮航警局、安檢大隊與台北關人員在進口貨物雕花的水泥柱內夾藏高純度大麻膏二級毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮航警局、安檢大隊與台北關人員在進口貨物雕花的水泥柱內夾藏高純度大麻膏二級毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

內政部警政署航空警察局去年10月間接獲可靠線報，有毒梟進口高純度二級毒品以貨運方式企圖闖關，報請桃園地檢署指揮偵辦，今年2月間在桃園國際機場快遞貨物進口專區，查獲毒梟以雕花的水泥磚夾藏大麻膏企圖闖關，起出總重5.169公斤大麻膏，並拘捕鄭姓、許姓與曹姓3名毒梟到案，偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦，並追查毒品來源與上游。

▲航警局查獲的高純度大麻膏二級毒品5.169公斤等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局查獲的高純度大麻膏二級毒品5.169公斤等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，去年接獲線報，有毒梟透過進口貨物企圖在春節與疫情期間闖關桃園機場，向桃檢報請指揮後於去年10月至今年2月間分別在桃園市大園區榮儲快遞貨物區，航警局刑事大隊、安檢大隊、新北市板橋分局、桃園市龍潭分局會同財政部台北關務署人員當場起出雕花的水泥柱內夾藏二級毒品大麻膏，警方查出，這批重達5.169公斤大麻膏屬於高純度毒品。

▲航警局將鄭姓等3名毒梟移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局將鄭姓等3名毒梟移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組歷經5個月調查佈線，分別在桃園市大園區、新北市板橋區拘捕鄭姓、許姓與曹姓3名毒梟到案，3人分別負責領貨、仲介與幕後主使等工作，專案小組偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。

航警局表示，本次查獲大麻膏係近來流行之大麻製品，係由大麻花精煉濃縮製成，價格為高品質大麻花之3到4倍，含濃度極高之四氫大麻酚（THC），所幸及時被檢警查獲，防止毒品流入市面，危害國民健康。

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