2男爽中1.5億元刮刮樂　狂歡4天「結果竟被抓去關」

▲英國38歲男子古德拉姆（Mark Goodram）和朋友一起買刮刮樂，竟然中了約合新台幣1.5億元的頭獎，但最後卻因此被判刑。（圖／翻攝自Facebook／Mark Goodram）

記者張寧倢／編譯

英國2名男子相約一起買刮刮樂，結果幸運中了400萬英鎊（約新台幣1.52億元）大獎，連續4天大吃大喝、飲酒作樂，結果最後在領獎的時候因為一個相當簡單的原因，被彩券業者戳破他們的詭計，兩人現在遭到法院判刑，必須入獄至少18個月。

根據《鏡報》報導，英國38歲男子古德拉姆（Mark Goodram）和34歲友人華森（Jon-Ross Watson）2019年用信用卡花費10英鎊（約新台幣380元），竟然就中了買刮刮樂頭獎，幸運事蹟還登上了新聞版面，兩人連續4天喝酒狂歡，接受媒體訪問並談論獎金用途的規劃等，作風高調。

▲古德拉姆（左）和友人華森（右）買刮刮樂的錢根本不是自己的，領獎時也無法提供本人的銀行帳戶。（圖／翻攝自Facebook／Mark Goodram、Jonross LeeJon Watson）

沒想到，當他們要兌領獎金時，彩券運營商「Camelot」的員工詢問他們匯款帳號時，古德拉姆卻表示自己沒有銀行帳戶，立刻引起彩券業者質疑，既然沒有銀行帳戶，當初他們是如何使用信用卡買刮刮樂的？

古德拉姆辯稱，是向一名欠自己錢的朋友信用卡來刷，但他遲遲無法明確說出朋友的姓名與地址，彩券業者當場拒絕兌付獎金，並且將他們告上法院。經調查，卡片記名者並非這2名男子，確認是竊取他人的信用卡盜刷。刑事法庭14日宣判古德拉姆19個月有期徒刑，華森則被判處18個月刑期。