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社會 社會焦點 保障人權

女童遭噴槍奪命莾父入獄服刑　判刑10年再審翻盤機會渺茫

▲鄧姓女童的父親到地檢署按鈴控告詐欺，並且驚爆「自己非小孩的生父」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鄧姓女童的鄺姓父親目前已入監服刑。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄3歲女童隨著鄺姓生父前往加油站洗車，但卻遭洗車噴槍強灌大量氣體進入肺部而慘死，震驚社會，民事部分，鄺父被判賠償鄧母80萬元放棄上訴定讞，刑事部分，鄺男二審被認定犯「成年人傷害兒童致死罪」，重判10年，案經上訴，最高法院駁回上訴定讞，但鄺父不服提起再審，但審理時無法提出有力新證據，頻頻被法官打臉，翻案機會恐十分渺茫。

▲噴槍導致女童死的母親委任律師黃子皓說明影像鑑定報告結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲噴槍導致女童致死案震驚社會。（圖／記者吳奕靖攝）

原為男女朋友的鄺男和鄧女育有3歲鄧姓女童，但因鄧女2019年1月間，因突然有事託鄺男照顧女童，鄺男應允。沒想到鄺男帶著女童到加油站洗車，結果女童口內竟遭高壓噴槍灌入大量氣體，送醫不治後身亡。因案發過程太過離奇，震驚社會。

檢方依過失致死罪起訴後，橋頭地院一審審理後，也認定鄺男僅有過失犯行，輕判1年10月；但二審高雄高分院改認定鄺男犯下「成年人傷害兒童致死罪」，重判10年。

全案再上訴，最高法院去年12月3日駁回上訴定讞。鄺父不服提起再審，但他因為涉及其他案件，2月23日已入獄服刑。

至於鄺父曾向高雄高分院提起再審，據了解，院方日前再審案開庭，庭訊時鄺男和他的辯護律師提出的新證據與新事實，大都被打臉，翻案的機率恐怕不大。鄧母提起的民事訴訟，橋頭地院判決鄺男賠償80萬元，因他放棄上訴也告定讞。

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