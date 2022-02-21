結縭20年髮妻愛上女生！閨蜜告白內容曝　夫崩潰提告求償

▲台中一名殷姓男子發現結縭20年的髮妻，在外另結新歡，外遇對象竟還是女生。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫stocksnap）



記者林冠吟／台中報導

台中一名殷姓男子和髮妻結縭20年，未料殷男卻在2020年時發現老婆在家中打電話或聊天時，總會遮遮掩掩，避免被他發現，進而讓他懷疑老婆是否在外另結新歡，卻苦無證據證實。直到女兒無意間發現媽媽手機裡的曖昧簡訊，「摸我的時候很溫柔」、「我不會給妳一輩子承諾，但我會給妳我的真心」等句，且媽媽的外遇對象還是女生，讓殷男氣得向2人求償30萬元。台中簡易庭審理後，判殷妻和外遇對象須連帶賠償殷男10萬元。

判決書指出，殷姓男子和老婆自2000年結婚後育有子女，不過2020年開始，殷男卻發現老婆對他的態度越來越冷淡，原本也不以為意，畢竟已成為老夫老妻，直到老婆開始早出晚歸，就連在家裡講電話或傳簡訊，都會盡量避開他，深怕被他聽見內容，這才讓殷男起疑，懷疑老婆是否已在外另結新歡。

直到2020年暑假，殷妻與曾姓女子和女兒一起出遊，女兒發現媽媽和曾女2人互動親暱，完全不像朋友關係，事後又在媽媽手機裡發現2人的曖昧簡訊，急忙告知父親，讓殷男氣得對老婆和曾女提告求償30萬元。

庭審時，殷妻則向法官喊冤，強調她和曾女2人僅是一般朋友關係，曾女是她的「閨蜜」，2人並無任何逾越行為。

不過台中簡易庭審酌殷男所提供的證據後卻發現，曾女曾多次傳訊息給殷妻表示，「摸我的時候很溫柔，笑的時候很天真...會為我穿性感睡衣很辣」、「我必須要接受他對妳好，而我什麼話都只能乖乖閉上，因為我是第三者」、「我不是只想和你玩一玩而已，我想變成你的未來」、「我一開始就知道我要當別人的第三者」、「我會給妳我的真心，我對你的愛用我的餘生，用盡全力的守護你...現在我們終於找到想要一起偕老的牽手」等語。

而殷妻也回以，「謝謝我的愛人...削水果給我吃，我也是感到無與倫比的幸福，今天的我又可以笑了」、「再等我一下，很快我就到妳身邊了」，讓法官認定2人有逾越一般朋友之事實，不採信殷妻的辯詞，判殷妻與曾女應連帶賠償殷男10萬元。