北市停電影響學童營養午餐供應　民權國小「青菜少一道」

▲今天全台大停電，包括立法院也無預警停電。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

今（3日）全台無預警大停電，台北市也受到影響，北市教育局表示，部分學校因為停電關係，原本使用平板電腦上課，改為上體育課或用黑板上課，另有部分學校營養午餐延遲送達，還有少數學校「少一道菜」，廠商後續會有相關補償措施。

受到全台停電關係，台北市共有49萬戶受到影響，更傳出學生的課程與營養午餐也受到影響，包括營養午餐延遲送達學校，還有少數學校「少一道菜」。

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▼ 今天全台無預警大停電，在市場民眾只能摸黑工作 。（圖／記者徐文彬攝）

台北市教育局表示，因為停電關係，北市部分學校的確受到影響，原本要使用平板電腦上課的班級，因為沒電就沒網路而無法上課，有的改為上體育課，有的則是改為使用黑板上課，整體來說，對校園影響不大。

不過，北市教育局指出，目前學校的營養午餐配送，分成「外部廠商、學校廚房、群組送餐」等方式，其中群組送餐是一校廚房煮完送到附近學校，由於今天臨時停電，加上廠商及學校遇到問題不太一樣，後來都有進行協調，多數供餐都正常，有的學校因為停電會延遲，甚至少一道菜，但廠商已有補償措施。

北市民權國小就傳出少一道青菜，民權國小校長宮文卿證實，因為停電無法煮青菜，事前已告知學生將會少一道青菜，但之後營養午餐供餐都正常，學生都已用餐完畢，沒有其他狀況，之後廠商也會有補償措施。