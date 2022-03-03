快訊／高雄再傳「復電又跳電」！台電曝原因　晚上12點前恢復供水

記者賴文萱／高雄報導

0303興達發電廠開關事故造成全台大停電，也間接影響民生用水，稍早部分區域包含苓雅區、新興區等，傳出原本復電又跳電，台電解釋恢復運轉的發電機組運作更為順暢，還需要一些時間。另外，因停電造成停水部分，高市府表示，預計晚上晚上12點前全部恢復供水。

▲興達電廠開關故障釀全台大停電。（圖／記者吳世龍攝）

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台電表示，針對南部有部分用戶又發生停電的狀況，主要是恢復運轉的發電機組運作更順暢還需要一些時間，又隨著太陽逐漸下山，太陽光電出力逐漸減少，需要相對減少部分饋線的用電負載，造成部分用戶停電，以維持電力系統的安全與穩定。

至於停水部分，高市府表示，高屏堰已於中午12點恢復供電，現已抽取原水送各淨水廠，因原水管充水及製成自來水需時間，預計晚上6點各廠進行產水製程，於晚上12點全部恢復供水。目前因應用水需求，已先啟動澄清湖湖庫水30萬噸供水。鳳山水庫工業用水供水正常。

台水公司七區處指出，大高雄地區在台電復電後，高屏溪攔河堰立即展開大口徑原水管充水、在送淨水場處理完成後即可逐步復水。上午停水戶數最多約108萬戶，下午3點停水戶已下降至40萬戶，預計今晚12點絕大部分用戶均可復水，極少數高地或管末如路竹、阿蓮、田寮部分地區於明（4）日中午前完成復水。

▲全台大停電，高雄交通大亂。（圖／記者許宥孺攝）