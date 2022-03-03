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停電全台16間百貨賣場延後開店　傍晚約90%已復業

▲▼全台大停電，高雄交通大亂。（圖／記者許宥孺攝）

▲全台大停電，高雄交通大亂，百貨賣場也延後開店。（圖／記者許宥孺攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今（3／3）因興達電廠開關場事故，導致全台電力失衡，北中南早上各地均有未預警停電情況，台電上午急搶修，但直到多數賣場營業時間仍有未復電情況，包括新光三越旗下5間、2間大遠百、SOGO等分店，以及區域百貨漢神、夢時代、義大系列等也都因缺電無法正常開店營業，截至下午4點，大多數賣場已正常營業，目前僅義大、義享未開店。

全台大停電受波及的賣場包括新光三越台南新天地、台南中山店、高雄三多店、高雄左營店與SKM Park Outlet，遠百台南大遠百、高雄大遠百、台北信義A13、遠企購物中心、SOGO高雄店、高雄夢時代購物中心、漢神百貨、漢神巨蛋、台南三井、義享時尚廣場、義大世界購物廣場。

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而從中午12點起遠百信義A13、遠企購物中心恢復供電開始營業；中午12點半新光三越高雄三多店、SOGO高雄店、高雄大遠百恢復營業，下午2點新光三越左營店、漢神百貨本館、漢神巨蛋購物中心恢復營業。

下午3點半至4點，高雄夢時代購物中心、台南大遠百、新光三越台南西門店、台南三井Outlet恢復供電營業，目前高雄SKM PARK Outlet預計在4點半開始正常營業，目前僅義享時尚廣場、義大世界購物廣場尚未恢復營業。

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