吳斯懷如願進軍外交及國防委員會　民進黨團：甘犯眾怒

▲民進黨立法院黨團召開「人道援助烏克蘭一百萬元」暨時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團日前完成新會期各常設委員會名單，國民黨立委吳斯懷如願進入外交及國防委員會。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，吳斯懷是國民黨「非提不可」的不分區立委代表，相當程度代表國民黨的黨意，國民黨要甘犯眾怒，「我相信國民黨一定有不得已的苦衷」。

立法院7日將舉行召委選舉，國民黨立法院黨團2日完成新會期各常設委員會名單，其中國民黨立委陳以信轉戰司法及法制委員會，也讓黨內的軍系立委吳斯懷如願進入外交及國防委員會。

民進黨立法院黨團3日上午召開「人道援助烏克蘭一百萬元」暨時事回應記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團副幹事長林靜儀、黃世杰等人。

鄭運鵬表示，2020年國民黨在不分區立委提名吳斯懷，「他的提名就已經受到國人各界的疑慮」，當時國民黨排除萬難把他留下來，也排除幾位本來要被提名的不分區立委，所以看起來吳斯懷是國民黨「非提不可」的不分區代表，相當程度代表國民黨的黨意。

鄭運鵬說明，在前幾個會期裡面，國民黨應該有感受到各界的疑慮，所以吳斯懷沒有辦法進入進入外交及國防委員會，但是這個會期在國民黨團的安排下，順利進入國防委員會，「我相信國民黨一定有不得已的苦衷」。

鄭運鵬指出，過去看到吳斯懷在國防、兩岸上的言論，甚至他索取的資料，都引起外界高度的疑慮，國民黨團要進行這樣的安排，並不是說違法了再法辦就好，不是一句話就可以交代得過去，「因為違法當然要法辦，還需要國民黨團移送嗎」。

鄭運鵬也說，民進黨團在外交及國防委員會不敢說重兵部署，但是至少有8席立委，絕對會做到高度警戒的議事運作，在相關法制上都有完整措施，但是國民黨要甘犯眾怒，到底他們的苦衷在哪裡、為什麼非要這樣不可，「我認為國民黨必須要給國人清楚表達」。

林靜儀則表示，吳斯懷進入外交及國防委員會，站在立法院跟國家體制的角度，「這是國民黨跟他的權利」，只是國民黨當時為了消除民眾疑慮，沒有讓吳斯懷進入外交及國防委員會，「兩年過去了，為什麼現在這個疑慮消除了，又支持他進入國防委員會」。

林靜儀指出，過去這段時間，吳斯懷對我國在軍事或相關政策上，包括烏克蘭被入侵議題的言論跟立場，「跟國內或國際上的看法相當不太符合、比較不一樣」，民進黨團尊重他的專業，吳斯懷是國民黨的不分區立委，提名他應該也是基於他的專業，就是所謂的軍事背景。

林靜儀也提醒，吳斯懷接下來在外交及國防委員會的一些要求、言論或立場，請國民黨不要又主張「他只是個別委員言論」，因為吳斯懷是以不分區立委的身份被提名，希望他們能夠對國人有所交代跟說明。

▼國民黨立委吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝）

