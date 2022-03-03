　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳斯懷如願進軍外交及國防委員會　民進黨團：甘犯眾怒

▲▼立法院民進黨團「民進黨立院黨團 人道援助烏克蘭一百萬元」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開「人道援助烏克蘭一百萬元」暨時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團日前完成新會期各常設委員會名單，國民黨立委吳斯懷如願進入外交及國防委員會。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，吳斯懷是國民黨「非提不可」的不分區立委代表，相當程度代表國民黨的黨意，國民黨要甘犯眾怒，「我相信國民黨一定有不得已的苦衷」。

立法院7日將舉行召委選舉，國民黨立法院黨團2日完成新會期各常設委員會名單，其中國民黨立委陳以信轉戰司法及法制委員會，也讓黨內的軍系立委吳斯懷如願進入外交及國防委員會。

民進黨立法院黨團3日上午召開「人道援助烏克蘭一百萬元」暨時事回應記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團副幹事長林靜儀、黃世杰等人。

鄭運鵬表示，2020年國民黨在不分區立委提名吳斯懷，「他的提名就已經受到國人各界的疑慮」，當時國民黨排除萬難把他留下來，也排除幾位本來要被提名的不分區立委，所以看起來吳斯懷是國民黨「非提不可」的不分區代表，相當程度代表國民黨的黨意。

鄭運鵬說明，在前幾個會期裡面，國民黨應該有感受到各界的疑慮，所以吳斯懷沒有辦法進入進入外交及國防委員會，但是這個會期在國民黨團的安排下，順利進入國防委員會，「我相信國民黨一定有不得已的苦衷」。

鄭運鵬指出，過去看到吳斯懷在國防、兩岸上的言論，甚至他索取的資料，都引起外界高度的疑慮，國民黨團要進行這樣的安排，並不是說違法了再法辦就好，不是一句話就可以交代得過去，「因為違法當然要法辦，還需要國民黨團移送嗎」。

鄭運鵬也說，民進黨團在外交及國防委員會不敢說重兵部署，但是至少有8席立委，絕對會做到高度警戒的議事運作，在相關法制上都有完整措施，但是國民黨要甘犯眾怒，到底他們的苦衷在哪裡、為什麼非要這樣不可，「我認為國民黨必須要給國人清楚表達」。

林靜儀則表示，吳斯懷進入外交及國防委員會，站在立法院跟國家體制的角度，「這是國民黨跟他的權利」，只是國民黨當時為了消除民眾疑慮，沒有讓吳斯懷進入外交及國防委員會，「兩年過去了，為什麼現在這個疑慮消除了，又支持他進入國防委員會」。

林靜儀指出，過去這段時間，吳斯懷對我國在軍事或相關政策上，包括烏克蘭被入侵議題的言論跟立場，「跟國內或國際上的看法相當不太符合、比較不一樣」，民進黨團尊重他的專業，吳斯懷是國民黨的不分區立委，提名他應該也是基於他的專業，就是所謂的軍事背景。

林靜儀也提醒，吳斯懷接下來在外交及國防委員會的一些要求、言論或立場，請國民黨不要又主張「他只是個別委員言論」，因為吳斯懷是以不分區立委的身份被提名，希望他們能夠對國人有所交代跟說明。

▼國民黨立委吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委吳斯懷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

ET快訊
獨／澎恰恰親手摧毀30年婚姻　導火線曝光
ATM領錢突停電！正要吐鈔螢幕全黑　民眾哀嚎：什麼都去了
快訊／澎恰恰驚爆離婚　好友林董證實
興達電廠副廠長出面了　曝「大停電原因」！
Selina認愛小7歲男友　還介紹給前夫阿中認識
納豆腦出血「已可下床」　侯友宜曝他最新病況
興達電廠3次出包　網嗆「找誰背黑鍋」：誤觸？按到遙控器？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「沒電用就是電不夠！」　趙少康批：把民進黨換掉才能解決問題

「自由不是理所當然」　蓬佩奧見蔡英文：美台會一直站在一起

加入烏克蘭國際軍團抗俄？　外交部：戰爭局勢動盪「不鼓勵國人」

烏難民湧入波蘭！柯文哲：北市將用「緊急救難專戶」　援助姐妹市華沙

吳斯懷如願進軍外交及國防委員會　民進黨團：甘犯眾怒

全台大停電在野黨要王美花下台　蘇貞昌：若有人為疏失一定究責

外交部：援助烏克蘭27噸藥品及醫療器材　運抵德國法蘭克福

蔡英文讚蓬佩奧人氣高　贈勳表彰對台美外交貢獻

周春米要求台電研擬專案賠償　「主動提出3月份電費減免」

納豆腦出血「已可下床」　舅舅侯友宜：他會變得越來越好

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

澤倫斯基：俄先停火再談判　呼籲北約設禁飛區阻擋攻擊

女兒「想讀政大」她秒勸：別去！　 女主播4分析釣出一排校友認同

澤倫斯基：人民為自由生存而戰　歐洲議會演說「全場起立鼓掌」

「俄羅斯惡魔連老人也殺！」烏克蘭舞者拍片求救：我不想死

「沒電用就是電不夠！」　趙少康批：把民進黨換掉才能解決問題

「自由不是理所當然」　蓬佩奧見蔡英文：美台會一直站在一起

加入烏克蘭國際軍團抗俄？　外交部：戰爭局勢動盪「不鼓勵國人」

烏難民湧入波蘭！柯文哲：北市將用「緊急救難專戶」　援助姐妹市華沙

吳斯懷如願進軍外交及國防委員會　民進黨團：甘犯眾怒

全台大停電在野黨要王美花下台　蘇貞昌：若有人為疏失一定究責

外交部：援助烏克蘭27噸藥品及醫療器材　運抵德國法蘭克福

蔡英文讚蓬佩奧人氣高　贈勳表彰對台美外交貢獻

周春米要求台電研擬專案賠償　「主動提出3月份電費減免」

納豆腦出血「已可下床」　舅舅侯友宜：他會變得越來越好

「沒電用就是電不夠！」　趙少康批：把民進黨換掉才能解決問題

運動電玩廠EA SPORTS制裁俄羅斯　FIFA22玩不到俄國球隊

年老無收入「支付管理費困難」　網點1關鍵：檢討一下理財狀況

好友爆：孫協志幫澎恰恰牽線錢莊！　他翻帳務名單嚇「很多藝人」

澎恰恰妻下跪求「別再借錢了好不好」！錄音檔瘋傳…他受打擊寫遺書

垃圾車突「飄移翻覆」撞紅綠燈翻覆　監視器揪小黃運將害的

獨／女大生為房租爭吵 　1女狂揮水果刀殺傷室友後輕生

台灣缺電危機怎麼解？台泥張安平：須靠儲能發展智能電網

《部落抓風味》開播！前進台東一窺「穀物紅寶石」秘密

俄國家隊隊長反戰：都說體育和政治無關，為何是我們就無效？

恐怖畫面曝！烏俄新聞播到一半　飛彈突然從記者「頭頂上飛過」

政治熱門新聞

快訊／全台大停電　台電：大範圍事故

快訊／台電證實：上午9點07分高雄「興達電廠」發生事故

快訊／全台大停電　台電證實：南部電力系統故障

快訊／台電「大範圍事故」！大潭、興達發電機異常全台大停電

全台大停電！蔡英文指示儘速恢復供電

全台大停電！　他揭最大原因：不解決，蓋100座核電廠也沒用

快訊／備轉容量率達24.61%　台電：陸續啟動「核能發電」

蔣萬安回應閃兵爭議！謝和弦道歉網笑了

快訊／全台大跳電！蘇貞昌致歉　突顯南電北送困境

快訊／文湖線爆異常！東湖站40名乘客被要求下車　北捷：狀況已排除

沒有缺電！蘇貞昌：不是缺電是電廠故障

快訊／新北停電災情集中「7行政區」　32%交通號誌停擺

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

郭董曾預言缺電！王美花「賭雞排掛保證」　網友怒喊：雞排呢！

更多熱門

相關新聞

王美花「賭雞排」保證不缺電　藍委怒嗆：不稀罕！下台啦！

王美花「賭雞排」保證不缺電　藍委怒嗆：不稀罕！下台啦！

全台多個縣市3日無預警大停電，民眾怨聲連連，台電初步調查為供電系統網絡大規模故障所引起。國民黨團召開記者會，要求經濟部長王美花、台電董事長楊偉甫下台負責，而民眾因跳電所造成的損失，應由台電全額賠償。

時力要台電查明肇因　政院應進行專案報告

時力要台電查明肇因　政院應進行專案報告

直擊／全台大停電　立法院辦公室「暗眠摸」員工靠陽光辦公

直擊／全台大停電　立法院辦公室「暗眠摸」員工靠陽光辦公

綠委批台電無預警停電　造成國人信心不足

綠委批台電無預警停電　造成國人信心不足

美國派兵助台機率低？　蘇貞昌：本來就沒有要靠別國派兵

美國派兵助台機率低？　蘇貞昌：本來就沒有要靠別國派兵

關鍵字：

吳斯懷國民黨團鄭運鵬林靜儀民進黨團立法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！上班到一半突然漆黑一片

快訊／全台大停電　台電：大範圍事故

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

快訊／全台大停電　台電網站掛了一片白

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！深U居家服外洩渾圓美胸

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

快訊／台電證實：上午9點07分高雄「興達電廠」發生事故

快訊／信義區停電了　台北網友怨：突然就斷

快訊／全台大停電　台電證實：南部電力系統故障

熊熊「床上激烈震動」180秒片外洩！被拉進房撲倒

快訊／全台大停電！高雄輕軌停駛了

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

強冷空氣探10℃時間曝　鋒面掃過雨勢加大

烏克蘭首淪陷大城　赫爾松「滿街曝屍」

更多

最夯影音

更多
彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」
直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面