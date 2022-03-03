王美花「賭雞排」保證不缺電　藍委怒嗆：不稀罕！下台啦！

▲國民黨團「無預警大停電 台電撐不住了？ 蔡政府出來面對」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

全台多個縣市3日無預警大停電，民眾怨聲連連，台電初步調查為供電系統網絡大規模故障所引起。國民黨團召開記者會，要求經濟部長王美花、台電董事長楊偉甫下台負責，而民眾因跳電所造成的損失，應由台電全額賠償。

國民黨團曾銘宗指出，全台各縣市大停電，凸顯出發電結構有問題。2017年817大停電，時任經濟部長李世光下台負責，但去年發生513、517兩次大停電，董事長楊偉甫、王美花到現在都安然無恙，因此今天大停電，國民黨團正式要求，王美花、楊偉甫應該下台。

國民黨團副書記長李德維表示，今天是風和日麗的天氣，沒有炎熱到需要開冷氣，也沒有酷寒需要開暖氣，竟然還發生全台大停電，這反映出人謀不臧的管理問題，他呼籲蘇貞昌、王美花不要只會耍嘴皮子，並要求行政院，經濟部長、台電董事長「做不好就應該撤換」。

國民黨團副書記長吳怡玎則說，電網已承受不了一天到晚降壓，導致最重要的基礎設施負荷不了，她強調，在位者必須要落實管理、維護電網，才能達到不缺電也能穩定供電，此外，當能源政策錯誤的時候，就算是老天爺都不知道要怎麼安穩供電。

而今天正逢前美國國務卿蓬佩奧訪台，曾銘宗說，停電已涉及到全民權益、產業發展的權益，對台灣形象當然帶來負面影響。對於郭台銘曾警告2022一定缺電，王美花當時還跟他「賭雞排」，曾銘宗則嗆聲「我們不稀罕她的雞排，下台啦！」