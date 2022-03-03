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時力要求台電查明肇因「給國人交代」　政院應向立院進行專案報告

▲▼全台大停電 立法院也無預警停電。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全台無預警大停電，立法院也一片漆黑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團3日表示，自去年5月接連發生兩起大停電後，非常遺憾今天又再次發生大停電，經濟部、台電應該在最短的時間內，完成事故肇因的調查，行政院也應在調查完成後，到立法院進行專案報告，向國人說明事故原因及未來類似事件的因應規劃。

時代力量立法院黨團3日上午發布聲明表示，今天上午9時7分全台各地分別發生無預警大停電，根據稍早經濟部長王美花及台電召開記者會說明，初步認定是因為興達電廠開關站發生事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，造成南部地區停電。

時代力量黨團提及，中北部因電力系統低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電，台電初估全台至少500萬用戶受影響，甚至衝擊南科、中科與竹科等科學園區受影響，損失金額尚待統計。

時代力量黨團指出，自去年5月接連發生兩起大停電後，非常遺憾今天又再次發生大停電，台電應儘速完成復電，儘可能降低對民眾日常生活所造成的衝擊，並確保後續供電無虞。

時代力量黨團要求，經濟部、台電應該在最短的時間內，完成事故肇因的調查，行政院也應在調查完成後至立法院進行專案報告，向國人說明事故原因及未來類似事件因應規劃。

時代力量黨團表示，本次大停電造成全台各地多處交通大亂、民眾受困電梯、商家營業受波及，對日常生活造成嚴重衝擊，時代力量黨團要求經濟部與台電應以最快速度恢復供電，將民眾損失降至最低。

時代力量黨團強調，台電應儘速查明完整事故肇因，並且給國人一個交代，究竟本次大停電事人為因素所致、設備故障造成抑或是其他原因，都應深切檢討並予以修正。

時代力量黨團也說，立法院第十屆第五會期已經正式開議，因此要求行政院應向立法院就今日全台大停電事件進行專案報告，以及未來類似事件因應規劃。

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