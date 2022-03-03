民進黨團批台電無預警停電　「造成國人對電力信心不足」

▲民進黨立法院黨團召開「人道援助烏克蘭一百萬元」暨時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬3日上午表示，稍早全台灣各地都有發生跳電的狀況，目前得到的資訊是台南龍崎的超高壓變電站，發生電網上的事故狀況，民進黨團已經要求經濟部、台電公司緊急處理，「如果常常有這種無預警的電力狀況，會造成國人對電力的信心不足」。

民進黨立法院黨團3日上午召開「人道援助烏克蘭一百萬元」暨時事回應記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團副幹事長林靜儀、黃世杰等人，

鄭運鵬受訪時表示，今天早上全台灣各地都有發生跳電的狀況，經過民進黨團向經濟部與台電公司了解，目前得到的資訊是台南龍崎的超高壓變電站，稍早發生電網上的事故狀況，導致中、北部在電網的資源上，會有一些全國性的跳電狀況，民進黨團也請經濟部跟台電緊急處理。

鄭運鵬指出，因為現在是3月初，並不是最高溫的用電高峰，「但是如果常常有這種無預警地、電網或人為上的電力狀況，會造成國人對電力的信心不足」，民進黨團也要求經濟部、台電要把所有該做的、能夠做到的完善服務都做到位，不要再有人為的疏失，也不要再有不確定的狀況。

鄭運鵬強調，這是經濟部跟台電一定要做的，也希望這種狀況不要再發生，造成國人對能源及電力提供信心上的不足，「這個是要求，民進黨團也會對經濟部門、電力部門提出最高規格的要求」。

鄭運鵬也說，立法院的各委員會將於下週開議，台電公司必須清楚說明這此事的事件，包含在台北市、南部到底是電力端還是電網端的問題，都應該提出清楚且完整的報告，以昭公信，民進黨團也會要求經濟部跟台電做出最完整跟嚴謹的規劃，不能再發生這些狀況。