身障自行車世界冠軍「孩子視網膜病變」 退役直播賣海鮮還清百萬債務

▲大陸身障自行車選手李圓圓曾拿過3次世界冠軍。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

2022北京冬帕奧接力冬奧會登場，各國身障選手們將在雪地衝刺爭取佳績和榮譽。賽事開始前，身障選手在各領域的故事也格外受到外界關注。一位名叫李圓圓的大陸身障自行車手，在她選手生涯共拿過3次世界冠軍，後因老公失業、孩子眼疾而舉債30萬元人民幣（約百萬新台幣），最終靠著直播帶貨賣海鮮，成就第二人生。

▲李圓圓退役後為了還債，在家鄉連雲港直播帶貨賣海鮮。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，退役後，李園園回到家鄉連雲港，但天有不測風雲，2018年為了給視網膜病變的兒子治病，她花光了所有積蓄。老公失業，孩子生病，讓她還欠下近30多萬元（人民幣，下同）的外債，最拮据的時候一家四口一周只花70元生活。

面對人生低潮，2破世界紀錄並拿過3次世界冠軍的李圓圓咬緊牙關，決定憑藉家鄉連雲港盛產鮮美海產的優勢，嘗試海鮮直播帶貨，開啟退役後的第二人生。

起初，李圓圓曾因對海產的不熟悉而被螃蟹扎手，少了一條腿的李園園在市場內也顯得格外手忙腳亂，不過，第一次直播就拿下200筆訂單，讓她非常激動，終於在短影音平台找到新的出發點。

在直播過程中，李圓圓嘗試分享車禍後失去一條腿的痛苦、無助，以及運動員時期訓練的艱辛與不易。諸如此類的內容讓不少網友同理按讚，但也有許多黑粉質疑是在炒作。

對此，李圓圓表示，「很多人覺得我在賣慘，拿自己的窘迫生活吸引網友的注意，消費自己過往的經歷；我只是想當一名帶貨主播，只想靠自己的本領掙錢養家，同時也想幫助更多農民賣出更好的農副產品。」

最終，李圓圓在投入帶貨直播的第943天後償還了家裡的所有債務，讓外界重新認識這位在人生新賽道上打拼努力的「世界冠軍」。