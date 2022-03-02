又是你！男專偷自行車還抱怨「騎到半路落鏈」　警怒：犯1次抓1次

▲馮男專偷知名品牌自行車，半個月就偷3輛。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名馮姓男子上月14日偷2輛自行車上網變賣，交車時遭警方人贓俱獲，沒想到他死性不改，當天晚上又再偷1輛折疊車，日前警方通知馮男到案，他還抱怨「小折太老舊，騎到半路就落鏈」，氣得警方怒斥：「犯一次、抓一次」，訊後依法送辦。

警方調查，45歲馮姓男子鎖定楠梓鬧區，見自行車未上鎖，趁被害人進入店家後行竊，2月中旬就偷了2輛知名品牌自行車，其中一件是發生在2月14日上午，馮男在楠梓新路星巴克前偷了一輛市值3萬元的知名品牌自行車，事後還上網以1萬元賤價出售，面交時遭警方以現行犯逮捕。

▲馮男騎走粉色小折還棄置路邊，到案稱「騎到半路就落鏈」。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到馮姓男子沒有悔意，2月14日晚上又到清豐二路某巷內偷一輛同品牌的粉色折疊車。車主發現被竊取後，趕緊到派出所報案，車主表示，這輛折疊車較老舊，約15年前購買。

警方追查後發現，發現自行車大盜又是同一人，馮男到案時竟還向警方抱怨，「以為知名品牌比較好，結果騎到半路就落鏈」，就把贓車棄置在路邊。氣得警方怒斥：「犯一次、抓一次」，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。