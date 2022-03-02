美豔女移工變密醫！隆鼻縮陰統統有　抖音數鈔炫富下場慘了

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

一名越南籍女子來台灣後透過臉書、抖音等社群，公開招攬豐唇、隆鼻、割雙眼皮等醫美行為，吸引不少同鄉移工及新住民上門，每次費用從3千到4萬元不等，獲利數百萬元，還PO出手拿整疊千元鈔的影片高調炫富。基隆市專勤隊接獲檢舉，蒐證後向桃園地方法院申請搜索票，會同桃園市政府警察局、衛生局等，前往隱身中壢某商辦大樓的地下醫美診所，查獲非法實施醫美的越南籍陳姓女子及助理等人。

▲越南籍美女醫美密醫違法執業，還高調PO網炫富。（圖／記者郭世賢翻攝）

越南籍陳女原本在母國從事美容工作，於2020年以製造業技工名義來台，卻在桃園中壢區私下承租辦公大樓，在未具合格醫師執照下開設醫美診所，執行打玻尿酸、紋眉、豐唇、割雙眼皮、隆鼻，甚至陰道整型等項目，在臉書、抖音等平台吸引同鄉移工消費，外型亮麗的陳女也在網路上炫富、拿著大把新台幣PO網數錢，聲稱一天最高可賺30萬，甚至高調直播手術過程招攬生意，讓這位密醫在外籍移工、同鄉間迅速走紅。

▲越南籍密醫在社群平台上高調直播手術過程。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

高調行徑傳開也遭警方盯上，移民署基隆市專勤隊接獲檢舉，經過數月蒐證後，持搜索票前往桃園中壢的地下醫美診所，當場查獲陳姓女密醫及助理等人，現場也查扣手術檯、麻醉管制藥品、醫療器材等，深入追查陳女經營地下醫美診所約1年，每月手術人數達15人，獲利數百萬元。全案將陳女等3人依違反醫師法、入出國及移民法等罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。