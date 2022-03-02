　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美豔女移工變密醫！隆鼻縮陰統統有　抖音數鈔炫富下場慘了

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

一名越南籍女子來台灣後透過臉書、抖音等社群，公開招攬豐唇、隆鼻、割雙眼皮等醫美行為，吸引不少同鄉移工及新住民上門，每次費用從3千到4萬元不等，獲利數百萬元，還PO出手拿整疊千元鈔的影片高調炫富。基隆市專勤隊接獲檢舉，蒐證後向桃園地方法院申請搜索票，會同桃園市政府警察局、衛生局等，前往隱身中壢某商辦大樓的地下醫美診所，查獲非法實施醫美的越南籍陳姓女子及助理等人。

▲▼中壢越南籍非法醫美密醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲越南籍美女醫美密醫違法執業，還高調PO網炫富。（圖／記者郭世賢翻攝）

越南籍陳女原本在母國從事美容工作，於2020年以製造業技工名義來台，卻在桃園中壢區私下承租辦公大樓，在未具合格醫師執照下開設醫美診所，執行打玻尿酸、紋眉、豐唇、割雙眼皮、隆鼻，甚至陰道整型等項目，在臉書、抖音等平台吸引同鄉移工消費，外型亮麗的陳女也在網路上炫富、拿著大把新台幣PO網數錢，聲稱一天最高可賺30萬，甚至高調直播手術過程招攬生意，讓這位密醫在外籍移工、同鄉間迅速走紅。

▲▼中壢越南籍非法醫美密醫。（圖／記者郭世賢翻攝）▲▼中壢越南籍非法醫美密醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲越南籍密醫在社群平台上高調直播手術過程。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

高調行徑傳開也遭警方盯上，移民署基隆市專勤隊接獲檢舉，經過數月蒐證後，持搜索票前往桃園中壢的地下醫美診所，當場查獲陳姓女密醫及助理等人，現場也查扣手術檯、麻醉管制藥品、醫療器材等，深入追查陳女經營地下醫美診所約1年，每月手術人數達15人，獲利數百萬元。全案將陳女等3人依違反醫師法、入出國及移民法等罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲▼中壢越南籍非法醫美密醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼中壢越南籍非法醫美密醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆破獲地下越南醫美集團。（圖／記者郭世賢翻攝）

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
普丁被激怒！紐時「烏克蘭慘了」：俄羅斯會更殘暴
快訊／「俄傘兵空降」殺進烏克蘭第2大城！　醫院爆激戰
鳳梨和辣女友是「開放式關係」！　驚爆：有很多不確定對象
快訊／成績消失！　明道中學950學生崩潰重考
月薪55K「全給女友管」8個月後GG了　明細洩超狂財力
快訊／全球暴打俄羅斯！　世界航運龍頭出手了
普丁最新露面照片曝光！　「霸氣全沒」眼神死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士買完菜鬧區遭聯結車輾過慘死　女警路口交管全程目擊嚇傻

小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

知名音樂人遭好友「木馬屠城」　按摩偷拍裸照勒索800萬結局出爐

最迷你贓物！怪男不偷手機「專拔SIM卡」　犯案動機超傻眼

又是你！男專偷自行車還抱怨「騎到半路落鏈」　警怒：犯1次抓1次

酒店妹全家狠殺包養男　殺人兩周前...父母還賣場狂偷喇叭手機架

桃園移工爆衝突1人胸口中刀命危　2嫌1收押1交保

潘美辰精選輯「被上架」販售　控台灣索尼侵權結果出爐

坐牢也要貪！前高市議員陳粹鑾遙控女兒污助理費　遭重判10年5月

桃園地院法官蔡政佑偷拍女法官隱私　遭撤職並停止任用2年

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

騎士買完菜鬧區遭聯結車輾過慘死　女警路口交管全程目擊嚇傻

小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

知名音樂人遭好友「木馬屠城」　按摩偷拍裸照勒索800萬結局出爐

最迷你贓物！怪男不偷手機「專拔SIM卡」　犯案動機超傻眼

又是你！男專偷自行車還抱怨「騎到半路落鏈」　警怒：犯1次抓1次

酒店妹全家狠殺包養男　殺人兩周前...父母還賣場狂偷喇叭手機架

桃園移工爆衝突1人胸口中刀命危　2嫌1收押1交保

潘美辰精選輯「被上架」販售　控台灣索尼侵權結果出爐

坐牢也要貪！前高市議員陳粹鑾遙控女兒污助理費　遭重判10年5月

桃園地院法官蔡政佑偷拍女法官隱私　遭撤職並停止任用2年

省一筆！關島觀光局再推出「旅客免費PCR」　48小時內就能拿報告

騎士買完菜鬧區遭聯結車輾過慘死　女警路口交管全程目擊嚇傻

小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

泫雅早春「保守」穿搭藏小心機　4套造型不忘辣曬逆天長腿

敲碗成真！肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣

黃竣民／重啟高裝檢　「少件掛欠撥　多件挖土埋」惡循環再現

知名音樂人遭好友「木馬屠城」　按摩偷拍裸照勒索800萬結局出爐

李宗盛賣老厝捐蓋長照！門諾年華大樓開工  打造長者友善園區

蔡崇信好意讓球隊搭私人包機　遭WNBA重罰1400萬

ELEVEN直播官辦熱身賽　8日自辦龍象大戰先登場

社會熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

陸軍官校前校長「偷吃美女人妻」直擊　驚見染色體衛生紙

快訊／桃園平鎮電腦廠大火　女員工慘被燒成焦屍

文山女埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

獨／BMW i8鏟休旅車慘況曝　車主「考慮不修了」

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

小三埋伏殺牙醫！檢警相驗遺體　家屬到場

滿臉是血舉書半蹲　台中驚爆4童遭父親凌虐

快訊／包養男慘死　蛇蠍酒店女一家4人續押3個月

違停遊覽車釀禍　騎士「直插」身體對折命危

林森北海量酒店妹突斷片　慘淪3P女主怒開吉

更多熱門

相關新聞

留學生成綁匪　越洋討2.3億贖金

留學生成綁匪　越洋討2.3億贖金

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊日前破獲一起跨海擄人勒贖案，一名阮姓越南籍移工因債務糾紛替友人出頭，遭武姓移工夥同其他越南籍共犯，強押至台南曾文水庫附近民宅拘禁施暴凌虐，再將影片傳送到越南的家屬，索討2億3千萬越南盾贖金（折合台幣27萬6千元），彰化地檢署偵辦後將綁匪依擄人勒贖罪嫌起訴。

獨／美容教母昏迷70天離世　獨子控：密醫變造病歷

獨／美容教母昏迷70天離世　獨子控：密醫變造病歷

Jisoo巴黎房間曝光

Jisoo巴黎房間曝光

TOYOTA全日本產線停工2天

TOYOTA全日本產線停工2天

《微甜女孩》星路斷　團員告經紀公司欠款

《微甜女孩》星路斷　團員告經紀公司欠款

關鍵字：

越南密醫非法醫美直播高調網路炫富美女

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面