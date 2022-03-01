唱跳女團《微甜女孩》星路斷　團員告經紀公司欠款判賠12萬

▲已解散唱跳女團《微甜女孩》成員愛波（中）控告前公司積欠酬勞。（圖／絕頂創意提供）

記者蔡怡萍／高雄報導

主打能唱能跳的女團，《微甜女孩》自2017年7月出道，曾發行專輯《愛麗絲》，沒想到才成立1年多即突然宣布解散，「微甜女孩」這團名永久不再沿用，正式與經紀公司「絕頂創意」解約，而團員之一「愛波」李侑庭控告公司尚有積欠的表演與直播費用未給，共17萬多元，高雄地院判經紀公司需清償愛波12萬6千多元。

愛波指出，團體從2017年7月簽立經紀約，到2019年2月合意終止，約定好直播賺取的報酬歸成員所有，而表演所得費用在第1年由公司分得6成，成員分得4成；第2年以後分配比例則變更為公司4成、成員6成，以上報酬如在5000元以下則公司不抽傭。

愛波向法院控告表示，在這段期間的表演費用除以團體3人均分後，還有70435元沒拿到，以及在手機直播平台上積欠的直播費用還有108200元，共有17萬8千多元沒給。

▲「微甜女孩」成員娃娃（左後）、愛波（右後）、牙牙（前）。（圖／絕頂創意提供）

「絕頂創意」則反駁，雙方並未簽訂所述契約，愛波提出的契約影本有經過變造，且愛波應舉證證明表演活動為公司安排、由「微甜女孩」完成；就算有，所有表演報酬也應扣除公司管理支出成本。公司旗下還有其他藝人，直播平台報酬也不為團體或個人獨有，以此抗辯。

但法院調查雙方曾有簽訂經紀契約屬實，也傳喚證人、直播平台經紀公司之一「禾創國際股份有限公司」的股東兼創意總監陳男表示，透過「絕頂創意」認識愛波，絕頂當時告訴他旗下有3位全經紀約的藝人組成「微甜女孩」，愛波就是其中一位。

法院勘查證據後，認為「絕頂創意」無法證明契約是偽造的，加上證人所述，認定雙方確有經紀約，根據紀錄詳細計算各項費用後，判經紀公司應清償愛波剩餘12萬6千多元。