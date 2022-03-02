林智堅推薦莊瑞雄影片曝光　「他是屏東的好人才！」

▲林智堅錄製影片幫莊瑞雄加油。（圖／翻攝莊瑞雄臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

民進黨屏東縣長初選激烈，先前選對會日前決議參選人禁用選對會成員照片後，縣市首長成為爭取支持的重要對象。莊瑞雄2日也在臉書發布「林智堅市長相挺莊瑞雄參選屏東縣長」影片，林智堅在影片中大讚莊是屏東的好人才，也肯定在屏東轉型的關鍵時刻，莊瑞雄能讓屏東大發展。

林智堅在影片中肯定莊瑞雄，不僅擔任過三屆立委，也長期在財政、內政委員會替屏東發聲、爭取建設，曾獲公督盟評鑑的優質立委，也是屏東的好人才，「屏東即將成立科學園區，高鐵也會延伸到屏東，有朝一日，將能串起竹科、南北合作，在這個屏東轉型的關鍵時刻，莊瑞雄要讓屏東大發展。」

莊瑞雄說，林智堅不僅是台灣政壇顏值最高的市長之一，也在任內成功推動百年動物園改造計畫、北門燈會，政績可圈可點，更成為民進黨「綠色執政品質保證」的代表人物之一。

莊瑞雄自嘲，自己雖然沒有林智堅的高顏值，但很榮幸邀請到林替他加油打氣，也很感謝林智堅力挺。他有信心，屏東要設置的科學園區，能夠與竹科互相串連、南北輝映，成為台灣經濟發展的雙箭頭；他未來當選屏東縣長，一定會讓屏東脫胎換骨，讓屏東鄉親以身為屏東人為傲。