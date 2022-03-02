快訊／黃偉哲挺過「線民」疑雲　民進黨提名連任台南市長

▲台南市長黃偉哲。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

備戰2022年地方選舉，民進黨中執會2日下午處理台南市長、高雄市長、嘉義縣長候選人名單，由於尋求連任的台南市長黃偉哲近日身陷「線民案」風波，會前眉頭深鎖未接受媒體聯訪，引發各界關注。惟據了解，中執會於今天下午4點多結束，並順利通過黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁的提名案。

民進黨中執會今天處理2022年提名作業選務相關事項，包括今年選舉直轄市議員各選區提名名額及登記相關費用，以及2022年台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名候選人名單等案。

黃偉哲去年底陷入線民爭議，遭爆料促轉會公布檔案中「A143」台大農推系線民就是他本人，但黃否認並報警，今年初再以千字長文否認，斥責是惡意不實攻擊。據轉述，上周正國會中常委陳茂松、陳亭妃接連在中常會質疑，地方對於A143還有很多的疑慮，轉型正義是民進黨的精神，因此在提名前應該做個調查；身兼民進黨主席的總統蔡英文會中直言，「如果回到2008年那種狀況（指黨內為總統初選廝殺激烈），那我就是一個失敗的黨主席」。

此外，民進黨學運世代成員、民進黨前秘書長羅文嘉近日接受媒體訪問時談及，自己曾經是黃偉哲的主要監控對象，要求公開檔案，「公開不就一切明瞭」；後也傳出，正國會領袖、交通部前部長林佳龍日前在黨內選舉對策委員會開會時以「學運世代」身分發聲，要求黃偉哲針對線民案自清，引發綠營內部群起譁然。