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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／鄭文燦、陳其邁力擋正國會砲火　黃偉哲舉手發言「我不是」線民

▲▼台南市長黃偉哲。（圖／記者陶本和攝）

▲台南市長黃偉哲獲民進黨提名角逐2022台南市長連任。（圖／記者陶本和攝）

記者呂晏慈、陶本和、林銘翰／台北報導

尋求連任的台南市長黃偉哲去年底捲入線民風波，近期同為學運世代的派系「正國會」領袖林佳龍和民進黨前秘書長羅文嘉接連披露並質疑過去是被黃偉哲監控的對象，引發黨內議論紛紛。據轉述，民進黨中執會2日下午處理提名案時，桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁紛紛為黃偉哲抱屈，認為媒體報導無法當證據，選擇相信他；而正國會常委陳茂松、陳亭妃則接連發聲呼籲當事人應自清，氣氛凝重，但中執會最終仍通過該提名案，徵召黃偉哲拼2022的台南市長連任選戰。

黃偉哲去年遭爆料促轉會公布檔案中「A143」台大農推系線民就是他本人，對此，黃偉哲否認並報警，今年初也再度以千字長文反擊，斥責是惡意不實攻擊。

對於民進黨中執會今天通過徵召黃偉哲連任台南市長的提名案，據轉述，上周陳茂松、陳亭妃接連在中執會質疑，地方對於A143還有很多的疑慮，轉型正義是民進黨的精神，因此在提名前應該做個調查；而羅文嘉近日受訪透露，自己曾是黃偉哲的主要監控對象，要求公開檔案；林佳龍日前在黨內選舉對策委員會也以「學運世代」身分發聲，要求黃偉哲針對線民案自清。

據了解，民進黨中執會今天處理2022年台南市長提名候選人名單案時，身兼民進黨主席的總統蔡英文主動詢問，在場有很多學運世代成員，有沒有人要講話？鄭文燦、翁章梁紛紛發言，表態支持且相信黃偉哲，而曾任「法官」的民進黨立委吳秉叡以其法律專業表示，媒體報導在法律上屬於「傳聞證據」，是沒有證據能力的，法律人的立場應該在政府的公文書，而不是媒體報導；另外，陳其邁在會中也表示選擇相信，由於沒有直接證據，應該無罪推定。

不過，陳亭妃隨後表達反對立場，直指現在要做的都是在幫候選人，希望了解包括羅文嘉提出的新事證，否則外界就會開始質疑轉型正義，恐變成國民黨選舉時的提款機。另一方面，陳茂松也表示，「我們沒有懷疑誰」，而是應該讓這件事情更清楚，呼籲黃偉哲自清。

據轉述，黃偉哲會中自己舉手發言，聲音低沈地強調「我不是」，否認線民傳聞，並談及自身對於民進黨的付出。民進黨秘書長林錫耀也說，黨中央2月25日有發文詢問促轉會是否能調資料，但遭促轉會回絕，黃偉哲有透過書面和說法自清，「不能因為一個人（指羅文嘉）的說法，又沒有講他怎麼被監控的？」

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