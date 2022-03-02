拜登訪團晚間會晤朱立倫　蘇貞昌：有國民黨立委說美國不會幫烏克蘭

▲行政院長蘇貞昌2日下午與美國總統拜登特使團會談。（圖／記者陳家祥攝， 下同）



記者陳家祥／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台，2日先後拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌後，預計在晚間與國民黨主席朱立倫會晤。蘇貞昌下午接見訪團致詞時表示，美國訪團在此時訪台，讓台灣備感窩心，同時也明白台灣要「自助而後人助」；他還特別提到，有國民黨立委以香港回歸中國、以俄羅斯武攻烏克蘭的狀況，直說戰爭很可怕、中國很強、「美國不會幫助」。

蘇貞昌在致詞時提到，台灣因為自由民主開放，所以有不同政黨，在國會也有不同政黨的國會議員，會發表不同的意見，這也代表台灣一部分人的想法、看法。像昨天我在國會答詢時，國防部長站在我旁邊，就有國民黨立委以「香港回歸中國、以烏克蘭的狀況，說戰爭很可怕、中國很強、美國不會幫助，台灣力量不夠，我們為什麼要戰爭？我們有沒有能力？」

蘇貞昌說，自己還特別以烏克蘭79歲的老奶奶拿著木槍要保衛國家，特別以烏克蘭的體育明星特別跑回國、選美皇后脫掉比基尼衣服穿上軍裝，全國要保衛國家的決心，「一定因為他們有這種決心捍衛自己的國家，感動了世界讓大家幫忙」，來強調「我們一定要先自助而後人助。」

蘇貞昌說，國會議員提到戰爭的可怕，他也以邱吉爾首相對張伯倫前首相說，「在屈辱跟戰爭選擇屈辱，但是屈辱過後還是要面對戰爭」，蔡總統展現高度的自我防衛決心，國防部還特別成立全民動員署，「一定要展現堅強防衛自己國家的決心，跟我們同樣堅守民主自由價值的國家，才會幫忙我們」。

蘇貞昌也感謝美國挺台，表示從拜登總統派遣穆倫主席代表團到台灣，就可以看出美國重視台灣的重要，在第一時間美國就來展現態度，相信接下來的交換意見更能夠從各方面知道，大家如何一起堅守自由民主普世價值，以及自由民主的一方應該如何團結合作，才能讓極權獨裁、強力用武力侵略他國的國家領導者，尤其我們旁邊中國的領導者，不敢輕舉妄動。