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氣候衝擊恐爆極端事件！　學者籲台灣「最要重視複合式風險」

▲在川普「經濟優先」政策之下，美國在氣候變遷議題逐漸下放。（圖／路透）

▲陳永明認為，複合型災害與連動型災害尤其是關鍵。（示意圖／路透）

記者許展溢／台北報導

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC），科技部「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）」科學團隊，昨發布台灣氣候衝擊最新數據。數據顯示極端事件導致連動性的複合式風險，是台灣最需重視的災害。學者認為，要以永續價值驅動調適才能發展台灣的氣候韌性，應對危機。

台灣科技媒體中心今日邀請國家災害防救中心氣候變遷組研究員李欣輯、國家災害防救中心氣候變遷組組長陳永明，以及中央大學水文與海洋科學研究所教授李明旭，解析台灣最新出爐的衝擊與調適資料。

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李欣輯說，從IPCC報告框架提醒，台灣最需要注意複合性與連動風險。莫拉克風災前後就是連動風險與複合性災害最直接的案例，從缺水到極端降雨，釀成中下游坡地崩塌、城市淹水、社經損失，進而影響下游居民生命安全。李欣輯提醒，依據氣象局測站資料，自1911年至2020年長達110年的統計資料，台灣平均增溫已達攝氏1.6度，高於全球平均，因此未來要面對的氣候風險可能高於全球。

陳永明針對台灣數據指出，目前預估在近20年內，全球平均增溫極可能達攝氏1.5度，在持續升溫的情境下，台灣的水稻減產、高山森林的適生面積大幅度減少、病媒蚊往北擴散、因豐枯加劇導致水資源調度難度增加、空氣污染在氣流相對穩定下越加嚴重等問題，是台灣非常有可能面對的衝擊。

陳永明也認為，「複合型災害與連動型災害尤其是關鍵」，以登革熱為例，埃及斑蚊是導致出血性登革熱的病媒蚊，推估在持續暖化下，埃及斑蚊會往中、北部擴散，加上極端降雨導致低窪地區淹水，也會提供病媒蚊孳生環境，助長病媒蚊擴散。因此應對衝擊，需要考慮多重災害風險評估與調適策略，發展氣候韌性。

因調適牽涉面向廣泛，李明旭提醒「沒有任何單一調適措施可以解決所有問題」。在種種複雜的問題與價值中，氣候知識不斷更新，新的氣候科學資訊有助於應對災害。李明旭舉例，用防水擋板避免路面積水淹進地下室，是非常在地的自主調適措施，但如果民眾沒有意識到，未來極端天氣事件下，淹水的幅度規模可能超越以往，就難以應對危機。

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