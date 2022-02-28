安理會緊急會議表決「中國投棄權票」 張軍「解釋性發言」表達立場

▲大陸駐聯合國代表張軍（圖右）。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

聯合國安理會於當地時間27日舉行會議，表決通過美國等代表提出的「要求就烏克蘭局勢舉行緊急特別聯大的第2623號決議」。中國大陸常駐聯合國代表張軍在表決中投下棄權票，這也是大陸既「譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議草案」投下棄權票後，再度就烏俄問題投下棄權票，會中，張軍也就中國投票立場作解釋性發言。

張軍表示，當前，烏克蘭局勢急劇變化。當務之急是各方保持必要克制，避免烏克蘭局勢進一步惡化，「中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄羅斯同烏克蘭盡快舉行直接對話談判。同時，中方支持歐方與俄羅斯就歐洲安全問題進行平等對話，秉持安全不可分割理念，最終形成平衡、有效、可持續的歐洲安全機制。」

張軍強調，聯合國安理會要以地區和平穩定為重，以各方普遍安全為重，為解決烏克蘭問題發揮建設性作用，「聯合國採取的行動應當有助於緊張局勢降溫，有利於推動外交解決，避免激化矛盾。」

據悉，此次程序性投票僅需要9票同意即可過關。投票最終結果為，11票同意、3票棄權及1票反對。由於俄羅斯反對不具有否決權，因此第76屆聯合國大會將在24小時內舉行緊急特別會議，討論烏克蘭局勢，中國、印度、阿拉伯聯合大公國投棄權票。