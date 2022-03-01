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最大獎1000元！台北熊好券今抽最後一波　「逾10萬人中獎」用到3月底

▲▼台北熊好券推出第3波抽獎。（圖／台北市政府提供）

▲台北「熊好券」推出第3波抽獎。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市於2021年底推出振興加碼方案「熊好券」，第一波期限至今年1月2日，並於2021年12月20日至12月30日開放第二波登記，回收第一波屆期未使用的票券再利用。不過，原本預期只開2波「熊好券」的台北市政府1日宣布，將進行第3波感恩回饋禮，總計10萬2061人可獲得「熊好券」，並於下午自動派送到中獎人的「台北通」APP。

根據台北市政府數據顯示，「熊好券」經過2波活動，累積消費張數不僅衝破500萬張，整體執行率更達到92.87％。

台北市政府秘書長陳志銘1日表示，為感謝並回饋前二波持「熊好券」振興台北經濟活動的民眾，第三波活動將不用登記，只要在前二波活動將「熊好券」全數使用完畢者，即自動取得參加第3波抽獎的資格，本次住宿、饗購、藝文、市集、運動等五種票券將會各抽出一個幸運號碼。

陳志銘舉例，民眾於前2波曾經抽中運動券、且「所有得到」的運動券均有使用完畢，即取得運動券抽獎資格；假如今日運動券抽出的幸運號碼與身分證末碼相同，即可再次獲得運動券。

北市府1日以線上抽籤系統抽出第3波「台北熊好券」幸運號碼，住宿券中獎號碼為「0」，共3133人可獲得住宿券1張；饗購券中獎號碼為「7」，共8萬3383人獲得饗購券2張；藝文券中獎號碼為「1」，共3734人獲得藝文券3張；市集券中獎號碼為「5」，共9823人獲得市集券4張；運動券中獎號碼為「4」，共1988人獲得運動券5張，5種票券總計共10萬2061人獲得第3波「熊好券」感恩回饋禮，系統將於1日下午自動派送至各中獎人的「台北通」APP票夾。

陳志銘說，本次中獎票券為住宿券1張（面額1000元）、饗購券、藝文券、市集券、運動券分別為2、3、4、5張（面額100元）提醒第3波「熊好券」同樣是期間限定，自3月1日起至3月31日截止，可在台北市境內各熊好店家消費。

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