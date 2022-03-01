植樹月活動開跑　林務局台東林管處植樹贈苗資訊搶先看

▲植樹月開跑，林務局台東林管處規劃了8場次的贈苗活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2022植樹月開跑，配合今年植樹月的主題「碳吸存」，林務局台東林管處規劃了8場次的贈苗活動，計有21種7970株的台灣原生種苗木要讓民眾用紙本發票兌換，在推廣栽植原生種苗木綠化生活空間外、也增加碳吸存。

今年贈苗的樹種包括，凹葉柃木、七里香、桃金孃、金毛杜鵑、金新木薑子、墨點櫻桃、臺灣香檬、黃連木、光臘樹、鐵色、疏脈赤楠、大花赤楠等，也有3種以蘭嶼為名的苗木，如：蘭嶼柿、蘭嶼羅漢松、蘭嶼烏心石；另外，也有林下經濟段木樹種，如：印度苦櫧、青剛櫟等。

由台東縣政府、台東林管處及水土保持局台東分局合辦縣內最大場區域植樹及森活市集將在12日於台東森林公園辦理。當日除了植樹與頒獎外，上午10時台東縣政府備有自行培育的苗木及金城武樹（茄苳）小苗要讓民眾排隊索取。10時至16時30分的森活市集，除了有音樂表演外，也邀集了國產材、林下經濟、環境教育、友善農作等特色攤位，另外也有微光集、2626市集、公益團體及手作、文創、美食等攤位設攤。當日市集消費滿額可兌換苗木、洗碗精、黑熊三折帽、森活風胸章等禮品，周末記得一起走出戶外、享受森活好時光。



台東林管處及所屬各工作站轄內，將舉辦8場次贈苗活動，3月4日10時於海端布農文化館；3月9日9時於林務局成功工作站；3月11日10時同步於長濱鄉公所、林務局關山工作站、林務局大武工作站贈苗；3月18日9時於卑南鄉公所；3月20日於台東市TT Style原創館草地廣場。民眾憑111年1-3月紙本發票1張可兌換1株苗木，每次排隊最多兌換5株不同種類苗木。