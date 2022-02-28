插天山自然保留區5月起「調整承載量、路線」　未申請最高罰15萬

▲插天山自然保留區為北部完整的中海拔森林生態系。（圖／新竹林區管理處提供，下同）



記者許展溢／台北報導

插天山自然保留區位於桃園市及新北市交界，為確保自然資源保護及兼顧民眾自然體驗及環境教育需求，林竹林區管理處宣布，今年5月1日起調整保留區承載量及北插天山步道登山路線，若未申請最高可罰15萬元。

林管處說明，插天山自然保留區於民國81年公告設立，主要設立目的為保護區內之櫟林帶、稀有動植物及其生態系，區內亦有熱門登山路線「北插天山步道」及「福巴越嶺步道」，經研究及舉辦多次公開說明會與權益關係人溝通研商，權衡保育自然環境及民眾親近山林的需求，進行插天山自然保留區經營管理計畫調修計畫。

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▲插天山自然保留區承載量調整、北插天山登山路線5月1日起實施。



林管處表示，經農委會今年1月核定，此次調修項目為區內步道承載量管制及北插天山登山路線改線如下：

1、承載量管制：福巴越嶺步道承載量為每日150人、北插天山步道及其支線為每日120人、保留區內其他路線為每日50人。

2、北插登山路線改線：北插天山步道原由木屋遺址登三角點路段，因土壤沖蝕及根系裸露嚴重，為減少對環境之破壞，將暫停開放，改由岩戶分遣所路線登三角點。

林管處強調，以上各項調整自5月1日起實施，相關進入申請請依「申請進入自然保留區許可辦法」規定辦理，請民眾應先上網申請林務局自然保護區域申請系統，經許可後方能進入。未經申請許可進入，或未依申請路線進入等違反「申請進入自然保留區許可辦法」規定，將依文化資產保存法第86及108條，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請民眾務必留意。