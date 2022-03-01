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台東鄉親有福了!　睽違14年職棒重回台東

▲睽違14年中華職棒將重回台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲睽違14年中華職棒將重回台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東鄉親有福了，中華職棒於1日公布2022年例行賽賽程，經台東縣政府積極主動爭取，並與中華職棒及球團研商討論後，終於由中信兄弟排定5月24、25日兩天，在台東棒球村第一棒球場安排主場例行賽事，對戰樂天桃猿。台東縣長饒慶鈴開心的表示，這是繼2008年後，職棒賽事重新回到台東縣辦理，邀請熱愛棒球的鄉親朋友屆時一起到現場為球員加油打氣，台東縣府也會持續爭取有更多職棒賽事在台東舉辦。

台東縣政府表示，縣府爭取中央1.12億經費整建台東棒球村，提升安全性與相關軟硬體設施，並於去年完工後陸續辦理各級棒球全國賽，縣府感受到鄉親的需求，以及目前中華職棒5職球隊有不少比例球員與教練是台東子弟，為爭取職業賽事重回台東舉辦，讓縣民能夠看到子弟精湛球技，也讓球團看到台東鄉親的熱情，去年底即邀請中華職棒祕書長楊清瓏帶隊至棒球村第一棒球場進行場勘，縣府更於今年1月由教育處林政宏處長帶隊主動向中華職棒聯盟與兄弟球團研商今年在台東排定賽事之可能性。縣府團隊歷經多次討論及努力，終於為台東鄉親爭取到職棒賽事重返台東。

教育處指出，近年台東已成為不少全國性賽事的舉辦地，在去年辦理甲組成棒春季聯賽、爆米花棒球賽、國中硬式聯賽全國賽及大專盃公開一級等賽事，今年國小硬式聯賽全國賽、謝國城盃(LLB)少棒與青少棒選拔賽也將在台東縣舉辦，台東儼然成為全國棒球比賽舉行的重點縣市，縣府這次成功爭取中華職棒賽事，使台東縣籍球員能夠在鄉親面前展現球技，更能帶動棒球運動觀光產業，未來縣府團隊會繼續努力爭取中職及各項棒球賽是在台東辦理，以落實縣長「重振台東棒球原鄉」之重要政策。

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