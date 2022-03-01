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抱樸守真返觀於心　臺大雲林分院副院長劉宏輝「真」書法開展

▲臺大醫院雲林分院藝文走廊上，偌大的「真」、「善」、「美」三個字令人驚艷駐足觀賞。。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲臺大雲林分院副院長劉宏輝「真」書法展於臺大醫院雲林分院兩院區同步展出。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院藝文走廊上，偌大的「真」、「善」、「美」三個字令人驚艷駐足觀賞。臺大雲林分院副院長劉宏輝以黑白濃淡的線條吟詠和古人遊，用行草書寫下「莫之命而常自然」的體悟，今（1）日起劉宏輝副院長「真」書法展於臺大醫院雲林分院兩院區同步展出。

臺大醫院雲林分院副院長劉宏輝於小學時期就已對書法展現出濃厚興趣，因為想要模仿大師筆觸，使用鉛筆打草稿卻被老師訓斥，直到大學才重拾毛筆。劉副院長寫的一手漂亮行草書，寫的是自己的「劉體」。

▲臺大醫院雲林分院藝文走廊上，偌大的「真」、「善」、「美」三個字令人驚艷駐足觀賞。。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲臺大醫院雲林分院藝文走廊上，偌大的「真」、「善」、「美」三個字令人驚艷駐足觀賞。（圖／記者蔡佩旻攝）

劉宏輝歷任美國德州大學西南醫學中心博士後研究員、美國約翰霍普金斯大學醫學院研究員、日本東京大學醫學院研究員，研究員對於求真，有更深的一層見解。劉副院長認為，人類天生有求「真」的本性，哈佛大學的校訓為「真 （veritas）」。亞里士多德說：「吾愛吾師，吾更愛真理」，為科學研究的過去、現在和未來指出了唯一單純「求真」的道路。

▲臺大醫院雲林分院藝文走廊上，偌大的「真」、「善」、「美」三個字令人驚艷駐足觀賞。。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲書法作品將同步於斗六院區及虎尾院區展出，展期自即日起至3月31日。（圖／記者蔡佩旻攝）

臺大醫院雲林分院黃瑞仁院長表示，劉宏輝副院長除了在神經醫學領域表現傑出，也寫得一手好書法，在忙碌的醫務工作中，仍能在書法藝術上闖出屬於自己的一片天地，令人讚嘆。書法作品將同步於斗六院區及虎尾院區展出，展期自即日起至3月31日，歡迎雲林的鄉親把握機會前往觀賞，一同感受書法藝術氣息。

▲臺大醫院雲林分院藝文走廊上，偌大的「真」、「善」、「美」三個字令人驚艷駐足觀賞。。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲書法作品將同步於斗六院區及虎尾院區展出，展期自即日起至3月31日。（圖／記者蔡佩旻攝）

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