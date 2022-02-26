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社會 社會焦點 保障人權

驚悚！無煞車撞擊曝光　騎士撞上擋風玻璃滾一圈掉地

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市上午發生一起闖紅燈汽、機車車禍，由一名女子駕駛藍色自小客車於西平路行經正心一路口，疑似未注意紅燈號誌完全無煞車直接側撞行經路口的機車男騎士。撞擊畫面被民眾行車記錄器完整拍下，目擊民眾表示，女駕駛根本沒煞車，相當誇張。車禍肇事原因尚待警方進一步釐清中。

▲一名女子駕駛藍色自小客車於西平路行經正心一路口，疑似未注意紅燈號誌完全無煞車直接側撞行經路口的機車男騎士。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲駕駛藍色自小客車完全無煞車直接側撞行經路口的機車男騎士，騎士遭撞整個人滾到擋風玻璃上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民眾行車記錄器清楚拍下，西平路北往南方向紅燈後一輛機車停等已經十秒，期間也有對向車輛在左轉號誌燈亮過路口，接著正心一路口綠燈，一名男子騎機車從西平路待轉後要往正心一路方向前進，才剛過路口即被女駕駛幾乎無煞車直接撞擊，男騎士遭猛力撞擊後整個人談到擋風玻璃上，滾落地面。

▲一名女子駕駛藍色自小客車於西平路行經正心一路口，疑似未注意紅燈號誌完全無煞車直接側撞行經路口的機車男騎士。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲路口紅燈已超過十秒，女駕駛幾乎無煞車直接衝過路口，撞上行進間的機車騎士。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林警消獲報後派遣119到場救護，所幸遭撞之男性機車騎士無明顯外傷，僅說屁股疼痛，送往成大斗六分院進一步檢傷治療。斗六警分局表示，車禍發生原因尚在釐清中。

▲一名女子駕駛藍色自小客車於西平路行經正心一路口，疑似未注意紅燈號誌完全無煞車直接側撞行經路口的機車男騎士。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲機車騎士遭撞擊連人帶車往前推數公尺才滾落地面，所幸僅受輕傷，由119救護車送醫治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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