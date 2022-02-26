確診驗船師曾至麥寮港　接送人員穿防護衣...縣府：無接觸風險

▲新加坡籍驗船師案20455，2月22日曾於雲林麥寮港工作，雲林縣衛生局表示，該船已於2月24日離港，驗船師沒有進入港務大樓，所以無本縣密切接觸者。(麥寮港資料照)（圖／翻攝自Facebook／張麗善）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增6例本土病例。其中台中新增1例為43歲新加坡籍驗船師案20455，已打過3劑疫苗，分別是2劑AZ、1劑莫德納為突破性感染，感染源調查中。其2月22日曾於雲林麥寮港工作，雲林縣衛生局表示，該船已於2月24日離港，驗船師也沒有進入港務大樓，所以無本縣密切接觸者。

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▲中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增6例本土病例，5例男性、1例女性，居住縣市為台中、新北、宜蘭各1例，桃園3例。台中個案為新加坡籍驗船師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣衛生局說明，驗船師案20455為船公司接送人員穿著防護裝備將驗船師送至碼頭，2月22日到麥寮港上船工作，驗船師工作結束也是由船公司接送人員穿著防護裝備將驗船師送至港務大樓外，由防疫計程車司機載走。

雲林縣衛生局強調，該船隻已於2月24日駛離麥寮港，驗船師作業期間沒有進入港務大樓，所以並無雲林縣密切接觸者，個案20455目前在外縣市醫院隔離病房治療中。

▲台中個案20455為新加坡籍驗船師，因工作定期篩檢發現確診，打過3劑疫苗，分別是2劑AZ、1劑莫德納，無症狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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