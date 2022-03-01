烏俄戰爭是人為大禍！證嚴法師淚「想救人沒機會」　曝殘酷經歷

▲基輔居民紛紛到地鐵躲避空襲轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

烏俄戰爭延燒，全球反戰聲浪越趨高漲，慈濟證嚴法師昨（28）日在志工早會中數度哽咽，不捨烏克蘭民眾受到戰火波及，同時呼籲人人戒慎虔誠、啟發愛心，「共同祈禱戰火早日休止，讓天下恢復穩定的生息。」

從電視中看到砲火不斷的畫面，證嚴法師不禁想起，兒時躲空襲警報的日子，只要聽到警報聲一響，不論當時在做什麼，都要即刻放下手邊的事務，趕緊跑往防空洞躲避，以防被空中投下的炸彈襲擊，「二次世界大戰時所過的日子，也許吃著一頓飯，突然間空襲的聲音響起，就放下了碗筷逃啊！很多那樣小時候的記憶，那一種風吹草動，一個聲音就是已經一個大災難的發生。」

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▲烏克蘭人出逃至波蘭。（圖／路透）

對於陷入無情戰火的烏克蘭，證嚴法師不禁感慨，那不是天然的災難，那是人為的大禍，「孩子的人生才正起步開展，卻受到人為所引起的禍端，變得茫然無措，令人心疼不已。尤其看到畫面上有一位孩子，坐在乾枯的土地上，手裡抓著一把草啃著，更是讓人憐惜。」

同時，證嚴法師也說，「雖然無法親赴前線展開救助行動，上人仍是籲請人人以真誠的心，為天下祈求平安，以人人一念心平氣和的發願，但願人禍獲得平息，讓苦難之人得以安穩地過日子。」