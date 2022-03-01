10台人逃出烏克蘭困土耳其！交通部今天才知　3部會急辦免PCR登機

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烏克蘭戰雲密布，針對台灣僑胞外交部也緊急撤離。不過，指揮中心曾宣布，國人自烏克蘭返國可免持登機前PCR陰性證明。沒想到，撤離的留學生Simon及其餘國人共10人，在返國途中竟因「未持PCR證明」被擋，讓他們相當無奈。而相關負責部會包括教育部、外交部與交通部都有最新處理動態及回應。

▲留學生Simon及其餘台人共10位在返國路上卻因未持有「PCR證明陰性」被阻擋。（資料照／Simon提供）

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留學生Simon在台灣時間今（1）早向台灣記者透露，原定計畫在今下午5點半左右就會抵台的他及其他共10名台灣人，現在卻被滯留在土耳其機場。Simon提到，自華沙飛到土耳其轉機時，所有過程都順利進行，拿到表格、出示給土耳其航班，對方也同樣理解目前狀況，讓他們安全上機成功飛至土耳其機場。

只是，抵達土耳其機場準備在台灣時間今早7點上機，搭上飛往台灣航班的Simon及其他10位國人卻被阻攔，原因是他們需要「出示PCR證明文件」。Simon除了出示與華沙機場的同樣文件，並明確告知對方自己從哪來，但對方堅持需要PCR才可上機，並致電給台灣地勤，一樣得到「需要出示PCR陰性」的回應。

對此，交通部表示，民航局之前未收到相關訊息，今已和指揮中心聯繫協調，並已將相關搭機名單轉給土耳其航空。民航局表示，今日接獲訊息後，已將資訊轉達航空公司，請航空公司全力協助。

外交部發言人歐江安則說明，因為登機名單有變動，因此土耳其航空公司不願放行，目前駐處已聯繫他們，安排搭乘周四班機返台。

教育部表示，駐外館處原先即已依規定，協助學生備妥登機前無法出示COVID-19核酸檢驗報告旅客入境檢疫切結書，移民署也向航空公司核發同意4名學生登機文件，確保學生可以登機，學生返台入住集中檢疫所事宜已同步調整安排，目前學生在土耳其機場貴賓室休息等候後續航班安排。

▲留學生Simon及其餘台人共10位簽署PCR證明文件的切結書，仍無法順利返國。（圖／Simon提供）

Simon對於衛福部與其他相關單位的「政策未統一」感到不解，「衛福部說不用、地勤說要，我不懂訊息傳遞是否有傳遞清楚？」他指出，現在造成返國中斷，駐波蘭代表處也正在積極幫忙處理，「可是似乎沒用」，也直接用電話與台灣對接，可是他們仍堅持入境須持PCR證明，導致10名國人要延遲至隔天同班飛機，因此多出一筆開銷，相當無奈。

指揮中心指揮官陳時中今則再次強調，「會再請駐外單位給予協助」，並重申「從烏克蘭返台的，不需要登機前的PCR」。