俄菜鳥兵「被騙去演習」淪戰俘！茫然1句爆心酸　網淚：太荒謬

▲烏克蘭哈爾科夫路上可以見到被毀滅的戰車。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

烏俄戰爭陷入膠著，雖然俄軍為發動攻擊方，但許多基層兵無助表示，是被長官騙去演習，莫名其妙上前線作戰。隨著類似影片不斷流出，大票網友不禁憤慨直呼，「根本就還是個青少年耶」、「被炸成焦屍更慘」。

大戰進入第6天，烏克蘭多地遭猛烈攻擊，死傷人數也不斷攀升；但同時也有不少俄兵淪為戰俘。從網上流出的片段可見，一些基層士兵聲稱，都以為是演習，在發現是騙局後根本不想作戰，但被軍法威脅，也只能硬著頭皮上了。

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另外，烏克蘭政府電視台也與部分俄戰俘進行訪談，有的清楚自己是要去圍城，但有的根本搞不清楚狀況，就被抓了，還有位年輕士兵在鏡頭前神情落寞，當被問到任務是什麼時，只一臉茫然地說「我不知道。」

▲年輕俄兵相當茫然。（圖／翻攝自PTT）

畫面被放上PTT後，掀起爆量討論，鄉民紛紛回應，「不知為何而戰的部隊」、「真的瘋了」、「軍中這樣其實也挺正常的吧」、「這個看起來好年輕，又是一個被國家騙的」、「知不知道上層計畫是一回事，這麼茫然就代表心理訓練根本沒做好，不然怎麼會打到拖拖拉拉，還偷自家油料去換一堆阿里布達的」、「我是誰我在哪.jpg」、「太荒謬了」。

但也有人直言，「哪個俘虜敢說我是來打仗的？被抓到當然說我不知道」、「當過兵的就知道裡面各式各樣的人都有，什麼都不奇怪」、「也有可能被強迫講的，但不管怎樣都飛來橫禍」。

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