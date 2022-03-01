中國留學生躲防空洞「染新冠」　輪流睡覺「不敢脫鞋」隨時要逃命

▲中國留學生躲在擁擠的防空洞內。（圖／翻攝南方窗）



記者蔡紹堅／綜合報導

俄烏戰事持續，中國大陸有超過6000人在烏克蘭等待撤僑，根據陸媒《南風窗》報導，一名人在基輔的中國留學生透露，她與同學們都躲在防空洞內，晚上大家只能輪流睡覺，必須有人醒著看守安全及物資，而且就算睡覺也不敢脫鞋，因為隨侍都要準備逃跑，最慘的是，還有2名同學感染了新冠，沒辦法得到治療，只能自己吃感冒藥。

留學生李依萍在基輔的一間音樂學院讀研究所，2月24日戰爭爆發之後，她跟同學們在宿舍聽見了防空警報，快速進入防空洞內避難，截至26日已經躲避了3天，他表示，「在防空洞的3天裡，經常聽到外面傳來爆炸的聲音，我們都不敢出去，自願待在防空洞裡的。」

▼防空洞內有不少烏克蘭人持有槍枝。（圖／翻攝南方窗）



李依萍提到，她跟7名中國留學再待在一起，防空洞裡面還有烏克蘭的平民，有些平民還持槍，「在烏克蘭，平民可以合法持槍，雖然遠處炮火連連，但是我覺得，前者才是最可怕的。」

李依萍進一步解釋，在她身邊，有中國人遭到了恐嚇，有人去超市買東西，被當地人威脅、辱罵她，還有人會被當面比劃不文明的手勢，「國內社交平台上，有人發布了『收留烏克蘭美女』之類的話，據我所知，有很多烏克蘭年輕人對這種言論很不滿。另外，烏克蘭也有多家媒體在新聞報導中散布不實消息，稱『中國支持俄羅斯入侵烏克蘭』。」

李依萍指出，在防空洞內，晚上大家要輪流睡覺，一半的人先睡，其他的人就要看守大家的安全和留下來的食物，之所以不敢一起睡覺，一個是怕錯過了最新的消息，而且也怕其他人會踩到自己，睡覺的時候，會坐著睡，有時候躺著睡，但都不脫鞋子的，因為要隨時準備逃跑，「說實話，在這樣的情況下，我們都很難睡得著，身體很勞累，心裡也充滿了壓抑和恐懼，很擔心下一秒可能自己會被炸彈打中就挺不過去了。」

李依萍還說，有2名同學都得了新冠，前幾天出現了咳嗽等不舒服的情況，用新冠檢測紙檢測結果呈陽性，現在還是一起躲在防空洞內，沒辦法得到治療，只能自己吃點感冒藥，「我們8個人待在一起，除了戴口罩、量體溫，以及使用消毒酒精外，也沒有其他防護方式了，畢竟這種時期，大家也不在意傳染的風險了，只想平安待在一起。」

雖然受困防空洞內苦等著撤僑，但李依萍強調，她仍慶幸自己是中國人，「我的烏克蘭好朋友說，羨慕我在不久的將來就可以回到自己的祖國，而且沒有戰爭，可以過著幸福的生活，但她們卻無能為力，很迷茫。我為我的烏克蘭朋友們感到難過，戰爭永遠對平民百姓的傷害最大。」