陸民用機逼近東引有軍事目的？　邱國正：挑釁高於偵測目的

▲行政院長蘇貞昌（右）、國防部長邱國正（左）備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸上月初以民用型運輸機接近東引，遭質疑恐有軍事目的，引發關注。對此，國防部長邱國正1日在立法院備詢時表示，這架飛機違反規定，嚴重危害到安全，其挑釁作為高於偵測目的，國軍應以國際都能聽到的波段警告，「我都授權給他們，有聲響、有光的警告，我們都可以做到的」。

民進黨立委林靜儀今天上午在立法院質詢時關注，中國一架「運12」民用型運輸機上月5日接近東引空域，但中國民用和政府都有些關係。邱國正回應，國防部有掌握整體狀況，「運12」是民、軍都在用的飛機，該飛機外表上的塗裝則是民用的。

林靜儀追問，一般民用飛機要申請航道，不是說飛就飛起來？邱國正表示，沒有錯，問題就出在這邊，這架飛機違反規定、沒有告知，嚴重危害到安全的問題，所以目前國防部檢討，部隊的反應是沒有錯的，但問題出在該飛機把辨識光點關掉，因此部隊出現反應是正常的。

林靜儀質疑，該飛機是不是故意關掉辨識光點？邱國正說，其關掉辨識光點，因此消失了幾秒鐘，國軍在5分鐘內都就定位，同時也往上通報；後續檢討認為國軍應該有所作為，因為這牽扯到一個第一級的問題，「要發出任何警訊，我都授權給他們，有聲響、有光的警告，我們都可以做到的」。

邱國正說，第一級規定不是「一看不對就開槍」，這會引起戰端的，而是透過雷達掌握所有航跡，就算關掉辨識碼也掌握得到，且國軍會立即上去警告，而且是用國際上大家都可以聽到的波段。他直言，這種狀況挑釁的作為高於偵測目的，「沒有錯，他（共機）一直在測試啊」。