立院法制局籲恢復徵兵制：17年後僅5.6萬名役男可徵募

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊，也掀起台灣民眾對於我國現行兵役制度的討論。立法院法制局表示，我國部分戰鬥部隊確實已經出現人力不足的問題，加上少子化趨勢影響，預估至2039年時，可徵募的役男僅有5萬6000名，為了確保兵源，建議政府停辦替代役，適時恢復徵兵制。

▲台灣現行的徵兵制度議題再次成為民眾關注的重點之一。（圖／翻攝自陸軍臉書）

我國自2010年開始廢除徵兵制，2018年起改採募徵併行制，1994年1月1日以後出生的役男不需要服1年的義務兵役，而是改接受4個月的軍事訓練；1993年12月31日以前出生的役男，則是不分軍種兵科皆服1年的替代役。

然而，俄羅斯與烏克蘭開戰的消息傳開後，掀起部分國人對於現行兵役制度的討論。根據《中時新聞網》報導，立法院法制局表示，台灣1年的出生人口約16萬人，以男女比例各半進行估算，再扣除死亡、體位、留學等因素，至2039年大概只有5萬6000名役男可徵募，而要滿足國防人力需求，到時從軍率或許需要達到21.25％以上，因此建議政府基於國防軍事需求，停止辦理替代役徵集，適時恢復徵兵制。

知名網紅、部落客「我是小生」26日也曾在臉書PO文表明，看到俄烏開戰的新聞畫面，飛彈炸到平民居住的大樓，不禁假想台灣若發生戰爭，以海島國家來說，根本沒有地方可以逃，「所以，824T防砲退伍的我，支持恢復1年徵兵制。」桃園市前議員王浩宇28日也在臉書表示支持徵兵制，或至少延長軍事訓練至半年到1年，包含女生，想複習戰技的國人可隨時報名參加國軍訓練。

▲烏克蘭首都基輔受到俄軍砲火攻擊。（圖／路透）

而國防部副部長柏鴻輝25日出席「第79屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」時，談及俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動一事，他表示，烏克蘭一夜之間需要動員後備戰力支援軍事作戰，以維持國家的穩定與安定，由此可見兵役制度對國家安全的重要性。

柏鴻輝說，我國由原本的徵兵制轉型至徵募併行制，不僅符合世界潮流趨勢，對國家而言，更是安定人心的重要力量；另外，國防部於今年1月1日成立全民防衛動員署，象徵兵役制度更向前邁進一大步，最重要的目的在於集結中央各部會及地方政府的全民總力，以發揮最大的效益，保衛國家安全，期盼未來在國人的共同努力下，發揮群體力量，使兵役結構更加穩定茁壯，共同保衛國家安全。