軍方疑輕忽中共「空探氣球」　一句話讓他氣炸：搞不清嚴重性？

▲中華戰略學會研究員、前海軍中權艦長張競。（圖／翻攝張競臉書）



記者陶本和／台北報導

俄羅斯武力入侵烏克蘭引起全球關注，而兩岸議題也備受討論。最近，中國施放「高空氣球」飄到台灣空域，而我國軍研判是氣象科研用；不過，此番回應也惹怒中華戰略學會研究員張競，他認為戰史有刻意擊落探空氣球的紀錄，國安團隊難道不讀戰史，搞不清嚴重性？

張競表示，如果能確知探空氣球是共軍單位或特定部隊施放的，就應該將此定位成軍事作為，如果是運用氣球空飄宣傳品就是心理作戰，但在戰史中，曾有用來投放燃燒戰劑。

張競指出，在冷戰期間，美蘇兩方對於生化戰劑散佈投射工具，都有進行過大量實驗，結果從未對外公開，他認為不可以掉以輕心。

張競表示，不要低估運用探空氣球作為對地偵照，甚至作為截收通信與信號情報作業儎臺，這在冷戰時期技術就相當成熟，就算是搜集氣象參數或針對在對流層、平流層之高噴射氣流搜集資訊，都具有掌握戰場環境之軍事意涵。

「不宜以氣象探測搪塞社會粉飾太平。」張競指出，今年2月14日美國在夏威夷州考艾島（Kauai）曾偵獲高空不明飛行物，美軍派出F-22戰機攔截，辨別是配備氣象蒐集設備之探空氣球。

他強調，在戰史中，都有刻意派戰機擊落空探氣球的紀錄，包括印度用蘇愷30、中國殲10Ｃ等，多年前共軍以米格15戰機擊砲，擊落美軍的探空氣球。