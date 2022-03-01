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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拜登特使團增台海緊張局勢？　邱國正：有不緊張過？都蠻緊張的！

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登代表團1日訪問台灣，成員包括卸任的美國國防與國安官員，將會晤總統蔡英文及國防部長邱國正等政要。對此，邱國正今天上午赴立法院備詢前受訪說，他不願做太多著墨；至於此行是否牽動台海局勢，他直言，「台海情勢你認為有不緊張的時候嗎？我認為都蠻緊張的啊！」

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國防部長邱國正堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

對於是否將與代表團討論到台海局勢，邱國正表示，他不願做太多著墨，目前會有統一單位，說明如何做出這個規劃，要談什麼議題也會經過一番討論、研議。

媒體追問，是否擔憂訪團來台，導致台海局勢更加緊張？邱國正直言，國防部把眼前工作做好，「台海情勢你認為有不緊張的時候嗎？我認為都蠻緊張的啊！」從他從軍以來，只是高低程度差別而已，不會因為其他枝微末節的事情出來，把整個思考主軸搞亂了，不要因為外面沸沸揚揚有所變更，「以前有句話，『大軍未動，糧草先行（指三軍未發，糧草先行）』，他要跟他的同仁們提醒，『大軍未動，爭訊（指爭議訊息）已經在做了』」，這是大家要共同面對的。

至於國防部是否已盤點各地防空洞及避難場所，邱國正說明，這個與各地方政府都有關連，近期國防部發了一份「國防手冊」給個地方政府，裡面就有說明，若是有狀況的話必須到哪裡去，做就地避難指導，跟各地方政府、各部會都有配合。

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