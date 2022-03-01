立院法制局喊恢復徵兵　邱國正：徵兵制沒廢除「以建軍備戰為重」

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯、烏克蘭戰爭開打，引發外界對台海局勢、我國兵役制度的關注，立法院法制局即建議政府可恢復徵兵制。對此，國防部長邱國正1日上午在立院受訪說，現行並沒有廢除徵兵制，國防部的重點就是戰力、建軍、備戰，現在因為環境變化讓該議題再度被炒作起來，他並不排斥，且國防部一直有做相關分析比較。

▲國防部長邱國正受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

邱國正今天上午受訪說，現行兵役制度採「募徵併用」，並沒有廢除徵兵制，而是把重點放在募兵制，徵兵仍然維持4個月役期。他強調，國防部可以討論任何議題，目前重點著墨在戰力、建軍和備戰，國防部會參與討論、表達意見，各有各的講法，自然會從長計議，「我的重點就是建軍、備戰，事實上我並不排斥，國防部一直有掌握這種狀況，也在做一個分析、比較」。

媒體追問，是否有考慮將義務役役期延長至1年？邱國正談及，這是一個議題，大家討論有有1年、1年兩個月、1年5個月、1年半，都是可以納入討論，但目前並沒有什麼定見，「我個人沒有什麼意見，我一路看來，當初為什麼有徵兵？後來為什麼改成募兵？大家很清楚，一方面是財力的問題，再一方面是平日養兵少、戰時用兵多」，當初役期2年或3年的，現在募兵都4年以上，以戰力角度來看，誰強誰弱就分析出來了。

邱國正直言，現在這個時間點，因為環境的變化，又把這個議題炒作起來，「我並不排斥」，一樣都可以納入討論。